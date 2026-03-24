27 MARFRIDAY2026 3:41:10 PM
Nari

पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए लगाएं नीम के ये 7 फेस पैक

  • Edited By Monika,
  • Updated: 24 Mar, 2026 12:08 PM
पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए लगाएं नीम के ये 7 फेस पैक

नारी डेस्क : नीम का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसके एंटीबैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीफंगल गुण मुंहासों, दाग-धब्बों और स्किन इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करते हैं। नीम न सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है बल्कि त्वचा को साफ और चमकदार बनाने में भी असरदार होता है। ऐसे में अगर आप पिंपल्स से परेशान हैं, तो घर पर बने ये नीम के फेस पैक आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

नीम और बेसन का फेस पैक

नीम पाउडर में बेसन और गुलाबजल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे पर 15–20 मिनट लगाकर धो लें। यह पैक त्वचा को साफ करता है और नेचुरल ग्लो देता है।

PunjabKesari

नीम और दही का फेस पैक

नीम पाउडर में दही मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट बाद धो लें। यह स्किन को मॉइस्चर देता है और रूखापन दूर करता है।

नीम और एलोवेरा फेस पैक

नीम पेस्ट में एलोवेरा जेल मिलाकर चेहरे पर 15–20 मिनट लगाएं। यह पैक स्किन को ठंडक देता है और पिंपल्स की जलन कम करता है।

यें भी पढ़ें : ब्रेस्ट कैंसर के छिपे संकेत: सिर्फ गांठ नहीं, इन शुरुआती लक्षणों को भी न करें नजरअंदाज

 

नीम और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक

नीम पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और गुलाबजल मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे सूखने तक चेहरे पर लगाएं और फिर धो लें। यह पैक ऑयली स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है।

PunjabKesari

नीम और हल्दी का फेस पैक

नीम पेस्ट में शहद और चुटकीभर हल्दी मिलाकर फेस पैक बनाएं। 15–20 मिनट बाद धो लें। यह पैक पिंपल्स और दाग-धब्बों को कम करता है।

नीम और चंदन का फेस पैक

नीम पाउडर और चंदन पाउडर में गुलाबजल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। यह स्किन को ठंडक देता है और मुंहासों को कम करता है।

यें भी पढ़ें : फैटी लिवर की दुश्मन हैं ये 5 हरी सब्जियां, खाते ही घटने लगेगा फैट और सूजन

 

नींबू और नीम का फेस पैक

नीम पाउडर में नींबू का रस और पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। 10–12 मिनट तक लगाकर धो लें। यह ब्लैकहेड्स और ऑयल को कम करने में मदद करता है।

PunjabKesari

नीम के ये फेस पैक नेचुरल तरीके से पिंपल्स और स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करते हैं। हफ्ते में 1–2 बार इनका इस्तेमाल करने से त्वचा साफ, हेल्दी और ग्लोइंग बन सकती है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it