पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए लगाएं नीम के ये 7 फेस पैक

नारी डेस्क : नीम का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसके एंटीबैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीफंगल गुण मुंहासों, दाग-धब्बों और स्किन इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करते हैं। नीम न सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है बल्कि त्वचा को साफ और चमकदार बनाने में भी असरदार होता है। ऐसे में अगर आप पिंपल्स से परेशान हैं, तो घर पर बने ये नीम के फेस पैक आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

नीम और बेसन का फेस पैक

नीम पाउडर में बेसन और गुलाबजल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे पर 15–20 मिनट लगाकर धो लें। यह पैक त्वचा को साफ करता है और नेचुरल ग्लो देता है।

नीम और दही का फेस पैक

नीम पाउडर में दही मिलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट बाद धो लें। यह स्किन को मॉइस्चर देता है और रूखापन दूर करता है।

नीम और एलोवेरा फेस पैक

नीम पेस्ट में एलोवेरा जेल मिलाकर चेहरे पर 15–20 मिनट लगाएं। यह पैक स्किन को ठंडक देता है और पिंपल्स की जलन कम करता है।

नीम और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक

नीम पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और गुलाबजल मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसे सूखने तक चेहरे पर लगाएं और फिर धो लें। यह पैक ऑयली स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है।

नीम और हल्दी का फेस पैक

नीम पेस्ट में शहद और चुटकीभर हल्दी मिलाकर फेस पैक बनाएं। 15–20 मिनट बाद धो लें। यह पैक पिंपल्स और दाग-धब्बों को कम करता है।

नीम और चंदन का फेस पैक

नीम पाउडर और चंदन पाउडर में गुलाबजल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। यह स्किन को ठंडक देता है और मुंहासों को कम करता है।

नींबू और नीम का फेस पैक

नीम पाउडर में नींबू का रस और पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। 10–12 मिनट तक लगाकर धो लें। यह ब्लैकहेड्स और ऑयल को कम करने में मदद करता है।

नीम के ये फेस पैक नेचुरल तरीके से पिंपल्स और स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करते हैं। हफ्ते में 1–2 बार इनका इस्तेमाल करने से त्वचा साफ, हेल्दी और ग्लोइंग बन सकती है।