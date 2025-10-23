23 OCTTHURSDAY2025 7:06:10 PM
Nari

छठ पूजा के दौरान स्किन करेगी ग्लो, अपनाएं ये 7 देसी नुस्खे

  • Edited By Monika,
  • Updated: 23 Oct, 2025 03:20 PM
नारी डेस्क : दिवाली के तुरंत बाद छठ पूजा की तैयारियां पूरे जोश और श्रद्धा के साथ शुरू हो जाती हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाने वाला यह पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ा उत्सव है। चार दिनों तक चलने वाली इस पूजा के दौरान व्रती महिलाएं घंटों सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए खड़ी रहती हैं, जिससे त्वचा पर थकान और रूखापन आ सकता है। लेकिन चिंता की बात नहीं। कुछ आसान देसी नुस्खे अपनाकर आप अपनी स्किन को नेचुरल ग्लो और फ्रेशनेस दे सकती हैं।

बेसन और दही का फेस पैक

छठ पूजा के दिनों में चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए बेसन और दही का पैक बेहद असरदार है।

फायदा: बेसन डेड स्किन हटाता है और दही त्वचा को मॉइस्चर देता है।

कैसे लगाएं: 1 चम्मच बेसन में 1 चम्मच दही मिलाएं, चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें।

रिजल्ट: हफ्ते में दो बार लगाने से चेहरा साफ और चमकदार हो जाता है।

हल्दी और दूध का लेप

हल्दी को प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और दूध को स्किन के लिए पौष्टिक माना जाता है।

फायदा: यह चेहरे की ब्राइटनेस बढ़ाता है और पिंपल्स कम करता है।

कैसे लगाएं: आधा चम्मच हल्दी में 2 चम्मच दूध मिलाकर लगाएं और सूखने पर धो लें।

गुलाबजल से तुरंत फ्रेशनेस

व्रत और पूजा के दौरान स्किन थक जाती है। ऐसे में गुलाबजल आपकी त्वचा को ताजगी देता है।

फायदा: स्किन को तुरंत हाइड्रेट और फ्रेश महसूस कराता है।

कैसे लगाएं: गुलाबजल को कॉटन में लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं।

एलोवेरा जेल का जादू

धूप और प्रदूषण से बचाव के लिए एलोवेरा जेल सबसे आसान उपाय है।

फायदा: यह स्किन को ठंडक, नमी और सुरक्षा देता है।

कैसे लगाएं: चेहरे पर हल्का मसाज करते हुए एलोवेरा जेल लगाएं और रातभर के लिए छोड़ दें।

मुल्तानी मिट्टी का पैक

अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो मुल्तानी मिट्टी आपके लिए बेस्ट है।

फायदा: यह अतिरिक्त तेल सोखती है और त्वचा को टाइट बनाती है।

कैसे लगाएं: मुल्तानी मिट्टी में गुलाबजल मिलाकर चेहरे पर लगाएं, सूखने पर धो लें।

खीरे का रस

छठ पूजा की व्यस्तता के बीच खीरा आपकी स्किन को ठंडक देता है।

फायदा: यह स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है और डार्क सर्कल्स कम करता है।

कैसे लगाएं: खीरे का रस रुई से चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें।

शहद और नींबू का मास्क

शहद मॉइश्चराइजिंग एजेंट है और नींबू प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है।

फायदा: स्किन को निखारता है और टैनिंग हटाता है।

कैसे लगाएं: 1 चम्मच शहद में कुछ बूंदें नींबू की मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें।

छठ पूजा के दौरान व्रत, धूप और पूजा की थकान के बावजूद अगर आप इन देसी नुस्खों को अपनाती हैं, तो आपकी स्किन में नैचुरल ग्लो बना रहेगा। ये सभी घरेलू उपाय सस्ते, आसान और पूरी तरह सुरक्षित हैं। जिससे आप पूजा के हर दिन दिखें दमकती और ताज़ा।

