ट्रेन से सफर करने वालों के लिए अलर्ट! रेलवे ने 3 महीने के लिए कैंसिल की 16 एक्सप्रेस ट्रेनें, यहां जानें पूरी लिस्ट

नारी डेस्क : अगर आप अगले कुछ महीनों में ट्रेन से कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें। रेलवे ने दिसंबर से फरवरी तक 16 एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करने का फैसला किया है। यह कदम घने कोहरे और कम विजिबिलिटी को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

क्यों रद्द की जा रही हैं ये ट्रेनें?

उत्तर भारत के कई रूटों पर ठंड और कोहरे की वजह से ट्रेनों की गति और ऑपरेशन प्रभावित होते हैं।

रेलवे का कहना है कि कोहरे के दौरान सिग्नल और विजिबिलिटी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है।

यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनों को रद्द किया गया है।

रेलवे ने सभी यात्रियों को यात्रा से पहले ऑनलाइन या हेल्पलाइन से ट्रेन की जानकारी चेक करने की सलाह दी है।

किन रूटों पर असर होगा?

इन ट्रेनों के रद्द होने से उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों के कई रूट प्रभावित होंगे। रोजाना लाखों लोग इन सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। इसलिए, जो यात्री पहले से सफर की योजना बना चुके हैं, उन्हें ट्रिप को एडजस्ट करना पड़ सकता है।

रद्द की गई ट्रेनों की लिस्ट (28 फरवरी तक)

ट्रेन नंबर 15910 असम अवध एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई है।

ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम–जम्मू तवी गरीब रथ 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल।

ट्रेन नंबर 12208 जम्मू तवी–काठगोदाम गरीब रथ 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल।

ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल हो चुकी है।

ट्रेन नंबर 14605 योग नगरी ऋषिकेश–जम्मू तवी एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल कर दी गई है।

ट्रेन नंबर 14004 नई दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल है।

ट्रेन नंबर 14606 जम्मू तवी–योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल हो गई है।

ट्रेन नंबर 15909 अवध असम एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल हो गई है।

ट्रेन नंबर 15523 बरौनी–अंबाला एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल की गई है।

ट्रेन नंबर 15524 अंबाला–बरौनी एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल है।

ट्रेन नंबर 14614 अमृतसर–लालकुआं एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल कर दी गई है।

ट्रेन नंबर 14615 लालकुआं–अमृतसर एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल है।

ट्रेन नंबर 14618 जनसेवा एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल है।

ट्रेन नंबर 12327 उपासना एक्सप्रेस 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल है।

ट्रेन नंबर 12328 उपासना एक्सप्रेस (रिटर्न रूट) 28 फरवरी तक के लिए कैंसिल है।

यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस ऑनलाइन या हेल्पलाइन से चेक करें।

अगर आप हाई रिस्क रूट पर जा रहे हैं, तो यात्रा की योजना थोड़ा एडजस्ट करें।

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोहरे के समय सावधानी बरतें।

