बड़ी खबर.... पाकिस्तान में नमाज के दौरान हुआ सुसाइड बम ब्लास्ट, 15 लोगों की मौत और 60 घायल

  • Updated: 06 Feb, 2026 04:33 PM
नारी डेस्क:  पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद  में शुक्रवार की नमाज़ के दौरान एक शिया मस्जिद में एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए और 60 से ज्यादा  घायल हो गए। यह ज़ोरदार धमाका संघीय राजधानी के शहजाद टाउन इलाके में तरलाई इमामबाड़ा में जुमे की नमाज के दौरान हुआ। किसी भी समूह ने तुरंत इस धमाके की ज़िम्मेदारी नहीं ली है।
 

पुलिस ने बताया कि  आत्मघाती हमलावर को इमामबाड़ा के गेट पर रोका गया था, लेकिन उसने खुद को उड़ा लिया, जिससे 12 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।लिस सूत्रों ने कहा कि हमलावर एक विदेशी नागरिक था और उसके संबंध फितना अल ख्वारजी से थे, यह शब्द तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बचाव दल और पुलिस हमले की जगह पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया।
 

स्थिति से निपटने के लिए राजधानी के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई, क्योंकि घायलों को अस्पतालों में ले जाया जा रहा था। यह हमला इस्लामाबाद में एक जिला और सत्र न्यायालय भवन के बाहर हुए धमाके के तीन महीने से भी कम समय बाद हुआ है, जिसमें एक आत्मघाती हमलावर ने 12 लोगों को मार दिया था।

