आज फिर धड़ाम हुए Rate, अब रह गया है सोना-चांदी का सिर्फ इतना दाम

नारी डेस्क: मज़बूत डॉलर और ग्लोबल टेक्नोलॉजी शेयरों में गिरावट के कारण शुक्रवार को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई, जबकि चांदी में 3 प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट आई। सुबह 0.97 प्रतिशत गिरकर 1,50,590 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इस बीच चांदी 3.71 प्रतिशत गिरकर 2,34,775 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। MCX पर, चांदी की कीमतें सत्र के दौरान पहले 6 प्रतिशत तक गिरकर 2,29,187 रुपये प्रति किलोग्राम के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गई थीं, जिसके बाद इसमें मज़बूत उछाल आया।

चांदी में आई भारी गिरावट

दिन की शुरुआत में, चांदी की कीमत 10% तक गिर गई थी और 65 डॉलर प्रति औंस के स्तर से नीचे चली गई थी, जो डेढ़ महीने का सबसे निचला स्तर था। चांदी में सुबह 9 बजे 15,000 रुपये प्रति किलो गिरावट आई थी। वह गिरावट करीब 8000 रुपये रह गई। वहीं सोने में भी गिरावट करीब 1300 रुपये रह गई। वीरवार को चांदी की कीमत ₹2,46,452 प्रति किलो पर बंद हुई, जो अपने ऑल-टाइम हाई ₹4,20,048 प्रति किलो से करीब ₹1,73,500 कम है।



दाम घटने की वजह

चांदी में तेज़ गिरावट ने बढ़े हुए वैल्यूएशन और बढ़ी हुई अस्थिरता को लेकर चिंताओं को फिर से जगा दिया है, भले ही विश्लेषकों ने कहा कि इस सफेद धातु के लंबे समय के फंडामेंटल मज़बूत बने हुए हैं। विश्लेषकों ने कीमती धातुओं में तेज़ गिरावट को "तकनीकी सुधार" कहा, क्योंकि भू-राजनीतिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंक की खरीदारी और मैक्रो अनिश्चितता जैसे लंबे समय के कारक बरकरार हैं।

