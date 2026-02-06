नारी डेस्क: वैक्सीनेशन और फर्टिलिटी में कमी के कई दावों के बीच लगभग 60,000 महिलाओं के एक अध्ययन से पता चला है कि कोविड वैक्सीन का बच्चे के जन्म में कमी में कोई भूमिका नहीं थी। कोविड-19 महामारी की शुरुआत से ही खासकर सोशल मीडिया पर निराधार अफवाहें फैली हुई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि वैक्सीनेशन गर्भवती होने की संभावनाओं को कम करता है।



वैक्सीन पर लगे ये आरोप

महामारी के बाद के चरणों में, स्वीडन सहित कुछ देशों में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई। इससे यह सवाल उठा कि क्या यह नई वैक्सीन के कारण हो सकता है। स्वीडन के लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी में सोशल मेडिसिन के प्रोफेसर टॉमस टिम्प्का ने कहा, -"हमारा निष्कर्ष यह है कि यह बहुत कम संभावना है कि कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन महामारी के दौरान बच्चे के जन्म में कमी के पीछे थी।" कम्युनिकेशंस मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में, बच्चे के जन्म और गर्भपात के मामले में वैक्सीनेटेड और बिना वैक्सीनेटेड महिलाओं के बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया।



60,000 महिलाओं का किया गया अध्ययन

यह विश्लेषण स्वीडन में 18 से 45 वर्ष की लगभग 60,000 महिलाओं के अध्ययन पर आधारित है। इन महिलाओं में से 75 प्रतिशत को 2021 से 2024 तक कोविड के खिलाफ एक या अधिक बार वैक्सीनेट किया गया था। शोधकर्ताओं ने स्वास्थ्य देखभाल रिकॉर्ड से बच्चे के जन्म, वैक्सीनेशन, गर्भपात और मौतों के डेटा का इस्तेमाल किया। परिणाम कई पिछले अध्ययनों के अनुरूप हैं जिनमें कोविड वैक्सीन और फर्टिलिटी के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया है।महत्वपूर्ण रूप से, इस अध्ययन में आम आबादी में गर्भधारण और गर्भावस्था की जांच की गई, जो अधिकांश पिछले शोधों से अलग है, जो "फर्टिलिटी उपचार से गुजर रहे जोड़ों पर केंद्रित थे।"



गर्भधारण हैं कई कारण

शोधकर्ताओं ने कोविड के अलावा अन्य कारकों के लिए भी अपने निष्कर्षों को समायोजित किया जो गर्भधारण दर को प्रभावित कर सकते थे, जैसे कि उम्र और अंतर्निहित बीमारी। कई अध्ययनों से पता चला है कि कोविड संक्रमण गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन उस जोखिम को काफी कम कर सकता है। टिम्पका ने कहा-"मौजूदा साइंटिफिक सबूत साफ बताते हैं कि कोविड-19 शॉट गंभीर बीमारी से जो सुरक्षा देता है, वह संभावित जोखिमों से कहीं ज़्यादा है।" उन्होंने कहा- "जो महिलाएं परिवार शुरू करना चाहती हैं और जो इस बारे में सोच रही हैं कि कोविड-19 शॉट लगवाएं या नहीं, उन्हें वैक्सीन लगवाने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए।"

