01 SEPMONDAY2025 7:55:14 AM
Nari

शरीर ये संकेत दें तो समझ लें आप हो गए हैं Thyroid की शिकार! इग्नोर ना करें तो अच्छा

  • Edited By Charanjeet Kaur,
  • Updated: 26 Aug, 2025 02:46 PM
शरीर ये संकेत दें तो समझ लें आप हो गए हैं Thyroid की शिकार! इग्नोर ना करें तो अच्छा

थायराइड तितली के आकार की गर्दन के पास एक ग्रंथि होती है जिसमें से थायराइड हार्मोन निकलता है। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म और एनर्जी के स्तर को कंट्रोल करने का काम करता है।  इस हार्मोन का ज्यादा बनना या कम बनना दोनों ही घातक होता है। वहीं आज के समय में तो थायराइड एक आम बीमारी बन गई है। गलत लाइफस्टाइल के चलते बहुत से लोग इसका शिकार हो रहे हैं। वहीं पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इस समस्या का ज्यादा खतरा रहता है।  एक्सपर्ट्स के मुताबिक महिलाओं के शरीर में पाया जाने वाला एल्ट्रोजन हार्मोन पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होता है। वहीं  प्रोजेस्टेरॉन (प्रजनन के लिए जरूरी) नाम का हार्मोन भी होता है। इन दोनों हार्मोन के असंतुलित होने पर थायराइट के फंक्शन पर बुरा असर पड़ सकता है और महिलाओं को थायराइड की समस्या होती है। आइए आपको बताते हैं थायराइड के लक्षण और क्या लेनी चाहिए डाइट...

बाल झड़ना

बालों का झड़ना थायराइड के लक्षण होते हैं। अगर आपके बाल पहले से ज्यादा झड़ रहे हैं तो उसे हल्के में ना लें।

अचानक से वजन बढ़ना या कम होना

वजन में अचानक से फर्क आना भी थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड को पर्याप्त मात्रा में हार्मोन नहीं मिल रहा है, तो इसके चलते मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है और महिलाओं का वजन अचानक से कम या ज्यादा होता है।

PunjabKesari

थकान और कमजोरी

वैसे तो आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में शरीर में ऊर्जा की कमी होना लाजमी है, लेकिन अगर आपको जरूरत से ज्यादा थकान लगती है, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज या पीरियड्स में भी थकावट लगती है तो एक्सपर्ट से जांच करवाएं।

मूड स्विंग्स 

थायराइड से पीड़ित महिलाओं को मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, कंपकंपी या ब्रेन फॉग जैसी समस्या हो सकती है। कई महिलाएं इन लक्षणों को थकावट समझ कर नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन ये थायराइड के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो एक्सपर्ट से सलाह लें।

डाइट में ले ये चीजें

- थायराइड के मरीज डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें। आप दूध, दही, पनीर और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं, इससे शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे।

PunjabKesari

- थायराइड को कंट्रोल करने के लिए मुलेठी भी काम आती है। इसमें कई सारे पोषत तत्व होते हैं, जिसे खाने से थकान और कमजोरी की समस्या दूरी होती है।

- विटामिन सी से भरपूर आंवला खाने में इम्यूनिटी मजबूत होती है। वहीं बालों को मजबूत और काला करने में आंवला फायदेमंद है। इससे थायराइड की समस्या कम होती है।

- नारियल पानी या कच्चा नारियल खाने से मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है और थायराइड कंट्रोल होता है।

PunjabKesari

-अपनी डाइट में सोयाबीन शामिल करें। इसके अलावा आप सोया मिल्क, टोफू या सोयाबीन खा सकते हैं। इससे हार्मोन बैलेंस करने में मदद करता है। 


 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it