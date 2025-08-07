अगर जीभ में दिखें ये 5 बदलाव, तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना बॉडी में एंट्री कर लेंगी ये बीमारियां

नारी डेस्क: हमारी जीभ केवल स्वाद का अनुभव कराने का ही काम नहीं करती, बल्कि यह हमारे शरीर की सेहत के बारे में भी कई जरूरी संकेत देती है। जीभ के रंग, बनावट और सतह में होने वाले बदलाव से शरीर में चल रही अंदरूनी परेशानियों का पता लगाया जा सकता है। अगर आपकी जीभ में नीचे बताई गई 5 चीज़ें दिखाई दें, तो इन्हें नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, वरना ये बीमारियां शरीर में गहराई तक पहुंच सकती हैं।

जीभ का रंग बदल जाना

जीभ का सामान्य रंग हल्का गुलाबी से गहरा गुलाबी होता है। लेकिन अगर इसका रंग अचानक से लाल, सफेद, पीला या नीला-बैंगनी होने लगे तो ये संकेत हो सकते हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। लाल जीभ बुखार, संक्रमण या विटामिन बी की कमी का संकेत हो सकती है। सफेद जीभ ओरल थ्रश या पानी की कमी दर्शा सकती है। नीली या बैंगनी जीभ का मतलब है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो दिल या फेफड़ों से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। अगर आपकी जीभ का रंग सामान्य से अलग दिखे, तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें।

जीभ पर मोटी या रंगीन कोटिंग

जीभ पर हल्की सफेद परत होना सामान्य है, लेकिन अगर यह परत मोटी, पीली, हरी या काली होने लगे तो यह संक्रमण या पाचन तंत्र की गड़बड़ी का संकेत हो सकती है। सफेद मोटी परत फंगल इन्फेक्शन (ओरल थ्रश) का लक्षण हो सकता है। पीली या हरी कोटिंग बैक्टीरिया के कारण हो सकती है, जो पेट से जुड़ी समस्याओं की ओर इशारा करती है। वहीं काली और बालों जैसी दिखने वाली जीभ अक्सर खराब मुंह की सफाई, धूम्रपान या कुछ दवाओं के कारण होती है। ये सब संकेत गंभीर हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं।

जीभ का सूज जाना या आकार में बदलाव

अगर आपकी जीभ सामान्य से बड़ी लग रही है, सूज गई है या भारी महसूस हो रही है, तो यह एलर्जी, संक्रमण या हार्मोनल असंतुलन का संकेत हो सकता है। कभी-कभी थायरॉइड या शरीर में पानी रुकने (वॉटर रिटेंशन) जैसी समस्याओं के कारण भी जीभ का आकार बढ़ जाता है। इसके अलावा, अगर जीभ पर मौजूद छोटे-छोटे उभार (बंप्स) गायब हो जाएं और जीभ पूरी तरह चिकनी दिखने लगे तो यह आयरन या विटामिन बी12 की कमी को दर्शा सकता है।

जीभ के किनारों पर दांतों के निशान

अगर आपकी जीभ के किनारों पर दांतों के दबाव से बने निशान दिखाई दे रहे हैं, तो इसे "स्कैलप्ड टंग" कहा जाता है। यह जीभ को मुंह में समाने की कोशिश में होने वाला दबाव दिखाता है और यह संकेत हो सकता है कि आप तनाव में हैं या आपके शरीर में थायरॉइड हार्मोन का संतुलन बिगड़ा हुआ है। कभी-कभी यह शरीर में पानी के रुकने की समस्या का भी संकेत देता है। यदि ऐसा बार-बार हो रहा है, तो जांच जरूर करवाएं।

जीभ पर लाल धब्बे, घाव या गांठ

अगर जीभ पर बार-बार लाल या सफेद धब्बे, घाव, छाले या गांठें दिख रही हैं और ये कुछ दिनों में ठीक नहीं हो रहे, तो इसे हल्के में न लें। ये शुरुआती लक्षण मुँह के कैंसर, बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण, या किसी गंभीर बीमारी से जुड़े हो सकते हैं। विशेष रूप से अगर ये दर्द के साथ हों या खाने-पीने में दिक्कत हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।

जीभ आपके शरीर की सेहत का आईना है। इसके छोटे-छोटे बदलाव भी शरीर की किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं। इसलिए अगर जीभ पर ऊपर बताए गए पांच में से कोई भी बदलाव दिखे, तो डॉक्टर से समय पर जांच करवाना जरूरी है। याद रखें, समय रहते इलाज शुरू करना बड़ी बीमारियों से बचा सकता है।

स्वस्थ रहने के लिए रोजाना जीभ की सफाई करें, पर्याप्त पानी पिएं, पोषक आहार लें और किसी भी बदलाव को नजरअंदाज न करें।