क्या होगा अगर गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाए, तुरंत हो सकती है मौत?

नारी डेस्क: खून की जानलेवा समस्या में से एक है गलत ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन। कई लोग सोचते हैं कि अगर शरीर को गलत ब्लड ग्रुप का खून दिया जाए तो इंसान की तुरंत मौत हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि गलत ब्लड ग्रुप के खून के शरीर पर क्या असर होते हैं और इसे लेकर किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

ब्लड ग्रुप क्या होता है?

हर इंसान का ब्लड ग्रुप अलग-अलग होता है, जो उसके खून की एक खास पहचान है। ब्लड ग्रुप को मुख्य रूप से A, B, AB और O में बांटा जाता है, और इनके आगे Rh पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा जाता है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो सही ब्लड ग्रुप का ही खून चढ़ाना बहुत जरूरी होता है, ताकि शरीर इसे आसानी से स्वीकार कर सके।

गलत ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन से क्या होता है?

अगर किसी को गलत ब्लड ग्रुप का खून दिया जाता है, तो उसका शरीर उस खून को विदेशी समझ कर प्रतिक्रिया करता है। इसके कारण इम्यून सिस्टम हमला कर देता है और खून के लाल कणों को नष्ट करने लगता है। इसे हम “हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन” कहते हैं। इस रिएक्शन के कारण कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द, और कुछ मामलों में किडनी फेलियर भी हो सकता है।

क्या तुरंत मौत हो जाती है?

गलत ब्लड ग्रुप का खून मिलने पर शरीर की प्रतिक्रिया तेज हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मौत तुरंत हो जाएगी। यदि तुरंत इलाज मिल जाए और अस्पताल में सही तरीके से संभाला जाए तो यह समस्या कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन अगर समय पर इलाज नहीं मिला, या रिएक्शन बहुत तेज हुआ तो जान को खतरा हो सकता है।

क्या करें अगर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया?

अगर खून चढ़ाने के बाद अचानक तेज बुखार, ठंड लगना, या सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। अस्पताल में जाकर जरूरी जांच और इलाज कराएं। डॉक्टर एंटीएलर्जिक दवाएं, फ्लूइड थेरेपी और किडनी के फंक्शन की मॉनिटरिंग करेंगे। भविष्य में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए सही ब्लड ग्रुप की पुष्टि करना जरूरी है।

गलत ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन से बचाव कैसे करें?

ब्लड चढ़ाने से पहले ब्लड ग्रुप की जांच जरूर करवाएं।

अस्पताल में भरोसेमंद और प्रमाणित लैब से ही ब्लड की जांच कराएं।

डॉक्टर और नर्स से दोबारा ब्लड ग्रुप कन्फर्म कर लें।

अगर खुद या परिवार के किसी सदस्य को ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तो सही जानकारी और सावधानी रखें।

गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने से शरीर में गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन मौत तुरंत नहीं होती अगर सही समय पर इलाज मिले। इसलिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले सावधानी बरतना और सही जानकारी रखना बेहद जरूरी है। अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए हमेशा ब्लड ग्रुप की सही जांच और उचित मेडिकल सलाह लें।