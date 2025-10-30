30 OCTTHURSDAY2025 7:10:34 PM
पैर के अंगूठे पर बाल होने का क्या मतलब होता है? जानें कैसे होते हैं ऐसे इंसान

  • Updated: 30 Oct, 2025 06:10 PM
पैर के अंगूठे पर बाल होने का क्या मतलब होता है? जानें कैसे होते हैं ऐसे इंसान

नारी डेस्क : कई लोगों के पैरों की उंगलियों पर मोटे-मोटे बाल उगे होते हैं, जबकि कुछ के पैरों पर बिल्कुल नहीं होते. कुछ लोग इसे अजीब मानते हैं, तो कुछ इसे धन और भाग्य से जोड़ देते हैं. लेकिन क्या सच में पैर के अंगूठे पर बाल होना किसी खास बात की निशानी है? आइए जानते हैं धर्म और विज्ञान, दोनों ही नजरिए से इसका मतलब।

धार्मिक मान्यता के अनुसार

धर्म और ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों के पैर की उंगलियों या अंगूठे पर घने और साफ नज़र आने वाले बाल होते हैं, वे लोग बहुत ही रेयर माने जाते हैं. यह बाल उस व्यक्ति की मजबूत पर्सनैलिटी और आत्मनिर्भर स्वभाव का प्रतीक होते हैं. ऐसे लोग अपने विचारों पर अडिग रहते हैं और जीवन में कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं।

स्वभाव और व्यक्तित्व

ये लोग आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी होते हैं।
अपने फैसलों पर भरोसा रखते हैं और दूसरों को भी प्रभावित करते हैं।
जिम्मेदारी लेने में पीछे नहीं हटते और परिवार या टीम में नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं।
अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत और स्थिरता से काम करते हैं।

वैज्ञानिक के नजरिए से देखें तो...

विज्ञान के अनुसार, शरीर के हर हिस्से में हेयर फॉलिकल्स (बाल उगने वाली जड़ें) होती हैं. जिन लोगों में ये फॉलिकल्स ज्यादा सक्रिय होते हैं, उनके शरीर पर बाल ज्यादा दिखते हैं। पैरों की उंगलियों पर बाल होना एंड्रोजन हार्मोन (जैसे टेस्टोस्टेरोन) की सामान्य गतिविधि का संकेत भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि यह किसी रोग या असामान्यता का लक्षण हो।

सेहत से जुड़ा संकेत

पैरों पर बाल होना यह दर्शाता है कि उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन ठीक है। लेकिन अगर अचानक पैरों के बाल गिरने लगें या कम होने लगें, तो यह Peripheral Artery Disease (PAD) यानी धमनियों में रुकावट जैसी समस्या का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

पैर के अंगूठे या उंगलियों पर बाल होना किसी अंधविश्वास की बात नहीं, बल्कि शरीर की सामान्य जैविक प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की सेहत और व्यक्तित्व दोनों के बारे में कुछ बातें जरूर बताता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी के पैरों की उंगलियों पर बाल देखें, तो उसे ‘अजीब’ न समझें। यह उनके आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक भी हो सकता है।
 

