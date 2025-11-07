फिल्म जगत ने खो दिया एक और दिग्गज को, मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित का निधन

नारी डेस्क: फिल्म जगत ने एक और सितारे को खो दिया है। दिग्गज पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित अब इस दुनिया में नहीं रही। 71 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा, जो भारत की सबसे सुरीली आवाज़ों में से एक को एक गंभीर विदाई का प्रतीक होगा। परिवार ने बताया कि लंबी बीमारी के बाद अभिनेत्री का गुरुवार शाम को निधन हो गया।



लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी जतिन-ललित और गुजरे जमाने की अदाकारा विजयता पंडित की बहन, दिवंगत गायिका को महान किशोर कुमार के साथ 'बेकरार दिल तू गए जा' और 'सोमवार को हम मिले मंगलवार को नैन' गाने के लिए जाना जाता है। संगीतकार मोहम्मद रफी के साथ उनका गाना 'परदेसिया तेरे देश में' भी लोगों को बहुत पसंद आया। इस जोड़ी ने मिलकर सोना रे तुझे कैसे मिलूं, ये प्यारा लागे तेरा चेहरा, जब आती होगी याद मेरी और ये प्यार किया है जैसे कई संगीत रत्न तैयार किए और महान गायिका लता मंगेशकर के साथ उनकी जोड़ी 'सात समुंदर पार' को कोई नहीं भूल सकता।

1976 में, उन्हें फिल्म संकल्प के गीत 'तू ही सागर तू ही किनारा' के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। सुलक्षणा ने अपने सिनेमाई सफर की शुरुआत 1975 में रिलीज़ हुई फिल्म उलझन से की, जिसमें उन्होंने दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार के साथ अभिनय किया। बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान दोनों के बीच काफी घनिष्ठ संबंध थे। संयोग से, 6 नवंबर को भारतीय सिनेमा के एक प्रतिष्ठित प्रतीक संजीव कुमार की 40वीं पुण्यतिथि भी थी। उनकी अन्य फिल्मों में हेराफेरी (1976), धर्म कांटा (1982), दो वक्त की रोटी (1988) और गोरा (1987) शामिल हैं।