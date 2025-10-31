बड़ी खबर! दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती, फैंस को सताई चिंता

नारी डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिनेता के अस्पताल में भर्ती होने की खबर से प्रशंसकों और फिल्म जगत में व्यापक चिंता फैल गई। लेकिन उनके करीबी पारिवारिक सूत्रों ने सभी को आश्वस्त किया है कि यह कोई गंभीर बात नहीं है।



सूत्र का कहना है कि उम्र से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से जुड़ी एक नियमित जांच मात्र है। धर्मेंद्र जल्द ही 90 वर्ष के हो रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, इसलिए उन्हें कुछ जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है।



शोले, चुपके-चुपके, धरमवीर, ड्रीम गर्ल, यमला पगला दीवाना और अन्य फिल्मों में अपनी प्रतिष्ठित भूमिकाओं के माध्यम से अभिनेता ने अपने प्रशंसकों के दिलों में जगह बनाई है।

