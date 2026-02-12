19 FEBTHURSDAY2026 1:54:04 AM
Nari

छिलका उतार कर खाएंगे ये 4 सब्जियां तो नहीं मिलेगा कोई फायदा

  • Edited By Monika,
  • Updated: 12 Feb, 2026 08:07 PM
छिलका उतार कर खाएंगे ये 4 सब्जियां तो नहीं मिलेगा कोई फायदा

नारी डेस्क : अक्सर हम सब्ज़ी बनाते समय सबसे पहले उसका छिलका उतार देते हैं। हमें लगता है कि इससे सब्जी ज्यादा साफ और स्वादिष्ट हो जाएगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सब्जियों के छिलके ही सबसे ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं? अगर आप इन सब्जियों का छिलका उतारकर खाते हैं, तो अनजाने में फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे जरूरी पोषक तत्वों से खुद को वंचित कर लेते हैं। डॉक्टर के अनुसार, कुछ सब्जियों को अच्छी तरह धोकर छिलके समेत खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं ऐसी 4 सब्जियां, जिन्हें भूलकर भी छिलना नहीं चाहिए।

आलू

आलू का छिलका फाइबर, पोटैशियम और आयरन से भरपूर होता है।
पाचन को बेहतर बनाता है
लंबे समय तक पेट भरा रखता है
ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है
अगर आलू ऑर्गेनिक हो और अच्छी तरह धोया गया हो, तो छिलके समेत पकाकर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है।

PunjabKesari

खीरा

खीरे के छिलके में भरपूर मात्रा में फाइबर और विटामिन K पाया जाता है।
शरीर को हाइड्रेट रखता है
हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद
वजन कंट्रोल और पाचन सुधार में मददगार
ध्यान रखें कि खीरा ताजा और साफ हो, तभी छिलके के साथ खाएं।

यें भी पढ़ें : Kidney Patients Alert! किडनी खराब है तो न खाएं ये फल

 

बैंगन

बैंगन के छिलके में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं।
दिल की सेहत के लिए लाभकारी
सूजन कम करने में मदद
कुछ हद तक कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक
इसलिए बैंगन को पकाते समय उसका छिलका न हटाएं।

PunjabKesari

गाजर

गाजर का छिलका भी पोषण से भरपूर होता है।
फाइबर की अच्छी मात्रा
आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद
शरीर की सूजन कम करता है
बस गाजर को अच्छे से धो लें, छिलका उतारने की जरूरत नहीं होती।

यें भी पढ़ें : सिर्फ 1-2 दिन में ही Periods हो जाते खत्म तो Expert ने बताया इसे सबसे खराब

सब्जियों को खाने से पहले बरते ये सावधानीयां 

सब्जियां हमेशा अच्छी तरह धोकर ही छिलके समेत खाएं
अगर सब्जी पर वैक्स या कीटनाशक लगे हों, तो छिलना बेहतर है
ऑर्गेनिक सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा सुरक्षित होता है।

हर सब्जी का छिलका बेकार नहीं होता। सही जानकारी और साफ-सफाई के साथ इन सब्जियों को छिलके समेत खाने से आपकी सेहत को ज्यादा फायदा मिल सकता है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it