गैंगस्टर के 2 शूटर का दिल्ली में एनकाउंटर, Bigg Boss विनर मुनव्वर फारूकी थे इनके टारगेट में

नारी डेस्क: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के कालिंदी कुंज इलाके में एक मुठभेड़ के बाद दो शूटरों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, बदमाश गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और वीरेंद्र चरण के इशारे पर काम कर रहे थे और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की योजना बना रहे थे। दिल्ली पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस टीम को सूचना मिली कि हरियाणा तिहरे हत्याकांड के आरोपी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के आसपास घूम रहे हैं। कालिंदी कुंज इलाके में पुश्ता रोड पर एक जाल बिछाया गया।



सुबह करीब 3 बजे, पुश्ता रोड की ओर आ रही एक बाइक को रुकने का इशारा किया गया। लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लग गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि राहुल और साहिल नाम के दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है।पुलिस के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से वे मुंबई और बेंगलुरु में अपने ठिकानों की रेकी कर रहे थे। दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।



रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों शूटर मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश रच रहे थे, जिन्होंने 2024 में रियलिटी शो बिग बॉस जीता था। इसके अलावा दोनों अपराधी गैंग लीडरों के निशाने पर मुंबई और बेंगलुरु में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भी हत्या की योजना बना रहे थे। बदमाशों के पास से पिस्टल और बाइक बरामद हुई।