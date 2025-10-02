02 OCTTHURSDAY2025 7:10:43 PM
यूट्यूब के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय,  ठोका 4 करोड़ का केस

  • Updated: 02 Oct, 2025 11:39 AM
यूट्यूब के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय,  ठोका 4 करोड़ का केस

नारी डेस्क: अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने कथित तौर पर एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो को लेकर यूट्यूब और गूगल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, वे गूगल और अन्य से 450,000 डॉलर (करीब ₹4 करोड़) के हर्जाने के साथ-साथ इस तरह के शोषण को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहे हैं।
 

ऐश्वर्या और अभिषेक ने शेयर किए स्क्रीनशॉट 

ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के मुकदमों में सैकड़ों लिंक और स्क्रीनशॉट शामिल हैं, जिनके बारे में उनका आरोप है कि ये यूट्यूब वीडियो "घोर", "यौन रूप से स्पष्ट", या "काल्पनिक" एआई सामग्री दिखा रहे हैं। रॉयटर्स के अनुसार, दोनों अभिनेताओं का तर्क है कि यूट्यूब की सामग्री और तृतीय-पक्ष प्रशिक्षण नीतियां चिंताजनक हैं।  उन्होंने आगे कहा कि यह उपयोगकर्ताओं को प्रतिद्वंद्वी एआई मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए उनके द्वारा बनाए गए वीडियो को साझा करने की सहमति देता है, जिससे ऑनलाइन भ्रामक सामग्री के और अधिक प्रसार का खतरा है, जैसा कि अभिषेक और ऐश्वर्या द्वारा 6 सितंबर को दायर लगभग समान दस्तावेज़ों में बताया गया है, जो रॉयटर्स के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।


YouTube पर लगाए ये आरोप

दस्तावेजों में कहा गया है- "एआई मॉडलों को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल की जा रही ऐसी सामग्री में किसी भी उल्लंघनकारी सामग्री के इस्तेमाल की घटनाओं में कई गुना वृद्धि होने की संभावना है, यानी पहले इसे YouTube पर अपलोड किया जाना, जनता द्वारा देखा जाना और फिर प्रशिक्षण के लिए भी इस्तेमाल किया जाना।" अभिषेक और ऐश्वर्या ने अपनी याचिकाओं में तर्क दिया है कि अगर एआई प्लेटफ़ॉर्म को पक्षपातपूर्ण सामग्री पर प्रशिक्षित किया जाता है जो उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित करती है और उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करती है।


कोर्ट ने गूगल से भी मांगा था जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले महीने गूगल के वकील से 15 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई से पहले लिखित जवाब देने को कहा था। ऐश्वर्या की आखिरी फिल्म मणिरत्नम की पोन्नियिन सेलवन: II (2023) थी। उन्होंने अभी तक अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है। अभिषेक आखिरी बार मधुमिता की कालीधर लापता में नज़र आए थे। इस फिल्म में मोहम्मद जीशान अय्यूब और दैविक भागेला भी थे। वह अगली बार सिद्धार्थ आनंद की किंग में शाहरुख खान और सुहाना खान के साथ नज़र आएंगे।

