टीवी के मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट के घर में लगी आग, भाई के साथ नन्हे एक्टर की दर्दनाक मौत

नारी डेस्क: टीवी की दुनिया के जाने-माने चाइल्ड आर्टिस्ट वीर शर्मा और उनके भाई शौर्य की मौत ने पूरी टीवी इंडस्ट्री और देश को झकझोर कर रख दिया है। घर में लगी आग ने दोनों की जिंदगी छीन ली। महज 10 साल की उम्र में वीर की यह दर्दनाक मौत हर किसी के लिए सदमे जैसी है। पड़ोसियों ने जब घर का दरवाजा तोड़ा, तो दोनों भाई बेहोशी की हालत में बाहर निकले। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश, रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई।

कौन थे वीर शर्मा?

वीर और शौर्य टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस रीता शर्मा के बेटे थे। रीता ‘क्राइम्स एंड कन्फेशंस’ और ‘चाहतें’ जैसे टीवी शोज में काम कर चुकी हैं। वीर के पिता जितेंद्र शर्मा कोटा में एक कोचिंग चलाते हैं। वीर ने टीवी सीरियल ‘वीर हनुमान’ में लक्ष्मण का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें खूब पहचान मिली थी। इसके अलावा खबर है कि वीर हाल ही में एक फिल्म में काम करने वाले थे, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया।

हादसा कैसे हुआ?

इस हादसे के समय दोनों भाई घर में अकेले थे। पिता जितेंद्र किसी धार्मिक कार्यक्रम में गए थे और मां रीता मुंबई में शूटिंग कर रही थीं। घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग फैल गई और देखते ही देखते पूरा घर धुआं और आग से घिर गया। पड़ोसियों ने फौरन दरवाजा तोड़कर दोनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

पिता ने दिखाई इंसानियत

वीर और शौर्य के माता-पिता गहरे सदमे में हैं, लेकिन इस दुख के बीच उन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की। वीर के पिता ने अपने दोनों बेटों की आंखें दान कर दीं। उनका मानना है कि बेटों की आंखों की रोशनी किसी और की जिंदगी में उजाला लेकर आएगी। टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे इस हादसे पर दुख जताते हुए वीर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं