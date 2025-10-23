Travelling के दौरान शरारती बच्चों को ऐसे करें काबू, सुखद होगी यात्रा

नारी डेस्क: अकसर लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि उनकी बाहर घूमने की इच्छा है लेकिन बच्चों के साथ ट्रेवल कैसे करें, क्योंकि सारा ध्यान तो बच्चों पर ही रहेगा। हां, ये जरुर है की बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं तो सजग रहने की जरुरत है और पैकिंग भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन बस कुछ छोटी-छोटी बातों ता ध्यान रखकर आप आराम से बच्चों के साथ सफर कर सकते हैं।

एक्सट्रा समय लेकर चलें-

कुछ समय हाथ में एक्सट्रा लेकर चलें, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ घूमने निकल रहे हो तो जरुरी नहीं है की सब कुछ समय के हिसाब से ही होगा। बच्चे किसी टॉय शॉप यी फूड कोर्ट में जरुरत से ज्यादा समय लगा सकते हैं, इसलिए प्लाइट या ट्रेन लेने के लिए समय से पहले निकलें।

करा लें होटल की प्री बुकिंग

अकसर बच्चे सफर के समय थोड़ी देर भी एक जगह नहीं टीकते और ना ही इंतजार करना पंसद करते हैं। इसलिए जितना हो सके समय से पहले ही प्री बुकिंग करवा लें ताकि आपके बच्चों को ज्यादा देर तक वेटिंग रुम में ना रुकना पड़े। साथ ही बार-बार होटल ना बदलें क्योंकि इससे पैंकिग और अनपैकिंग का काम बहुत बढ़ जाता है।

एंटरटेनमेंट का करें इंतजाम

बच्चे बोर ना हो और बिजी रहें इसका पूरा इंतजाम करें। उनके पंसदीदा खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस,हेड फोन और स्टोरी बुक जैसी चीजें पैक कर लें। इससे उनका मन लगा रहेगा।

स्नैक्स और दवाइयां करें पैक

बच्चों को सफर के दौरान खासकरके बहुत जल्दी भूख लगती है। इसलिए पैकिंग में बच्चों के लिए खाने का सामान जरुर रखें। कई बार आप सफर करते वक्त ऐसी जगह भी होते हो जहां खाने-पीने का सही इंतजाम ना हो तो स्नैक्स को पैक करें ही, साथ ही बहुत सी दवाइयां भी रख लें।

बच्चों को दें सारी इंफॉर्मेशन

बच्चों को कांफिडेंट फील करवाने के लिए उनका खुद का बैग कैरी करवाएं। साथ ही उनको सारी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मैशन जैसे की नाम,फोन नंबर, ईमेल,लोकल ए़़ड्रेस जैसी चीजें जरुर दें। सफर के दौरन उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें, उनका हाथ पकड़ कर रखें।