2025 से भी ज्यादा डरावना होगा साल 2026, बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी को सुन कांपी दुनिया

नारी डेस्क: “2026 में एक नया बड़ा खतरा आकाश से आ सकता है, और दुनिया तीसरी सबसे भयानक हिंसा और खून-खराबे की घटना देख सकती है।” यह हम नहीं कह रहे यह कहना था बाबा वंगा की जिनके पास दुनिया को देखने के लिए आंखें तो नहीं थी, लेकिन अपनी रहस्यवादी शक्तियों के दम पर उन्होंने मरने से पहले 5079 तक भविष्यवाणी करने का दावा किया। उनकी मानें तो दुनिया के लिए आने वाला साल भी चुनौतियों भरा रहेगा।



दुनिया की बड़ी घटनाओं को लेकर अलर्ट

बाबा वंगा सबसे दिलचस्प, रहस्यमयी और हमेशा रहने वाली शख्सियतों में से एक हैं। “बाल्कन की नास्त्रेदमस” के नाम से मशहूर बुल्गारियाई भविष्य बताने वाली ने अपनी कथित दूर की सोच और रहस्यमयी भविष्यवाणियों से कई पीढ़ियों को मोहित किया है। 1911 में जन्मी और बचपन में एक दुर्घटना के बाद अपनी दृष्टि खोने वाली, बाबा वंगा ने दावा किया कि उनके पास असाधारण भविष्यवाणी करने की क्षमता है। पिछले कुछ सालों में, उनकी भविष्यवाणियों में कथित तौर पर दुनिया की बड़ी घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, टेक्नोलॉजी में तरक्की, राजनीतिक बदलावों और यहां तक ​​कि बाहरी जीवन का भी ज़िक्र रहा है।



प्राकृतिक आपदाओं का भी अलर्ट जारी

जैसे-जैसे दुनिया 2026 के करीब आ रही है और भविष्य में और आगे देख रही है, उनकी भविष्यवाणियों में दिलचस्पी बढ़ रही है, खासकर उन लोगों में जो यह जानने को उत्सुक हैं कि आने वाले सालों में क्या हो सकता है, और उनकी भविष्यवाणियों से जानकारी, चेतावनियां और खुलासे जानने के लिए उत्सुक हैं। 2026 के लिए वेंगा ने चेतावनी दी थी कि इस साल बड़ी-बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से दुनिया दहल जाएगी। बार-बार भूकंप से धरती कांपेगी और जगह-जगह ज्वालामुखी फटेगा।



पहली बार एलियन्स से भी होगा संपर्क

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में चेताया गया है कि आने वाले साल धरती का कम से कम सात से आठ प्रतिशत हिस्सा आपदाओं से जूझेगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक AI इतना एडवांस हो जाएगा कि इंसानों के कंट्रोल से बाहर जा सकता है, जिसकी वजह से बड़ा खतरा पैदा होने के चांसेस हैं। उनके मुताबिक 2026 वो साल होगा जब सबसे पहली बार एलियन्स के साथ संपर्क हो सकता है, ये सब साल के आखिरी महीनों में होने वाला है। उन्होंने धरती के आस-पास स्पेसक्राफ्ट मंडराने की भी चेतावनी दी है।