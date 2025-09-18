19 SEPFRIDAY2025 2:47:37 PM
पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भरे पड़े हैं सोने-चांदी के गहने, अब इस खास जगह में होंगे शिफ्ट

नारी डेस्क: पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐतिहासिक घटना का साक्षी बनने जा रहा है। मंदिर के अधिकारियों ने भगवान के कीमती सामान और आभूषणों को  23 सितंबर को वापस मंदिर के मूल रत्न भंडार में शिफ्ट करने की घोषणा की है।  लोहे के संदूकों और अलमारियों में रखे आभूषण और अन्य कीमती सामान जुलाई 2024 में मंदिर परिसर के अंदर अस्थायी कक्ष में स्थानांतरित कर दिए गए थे, जब रत्न भंडार को चार दशक के बाद मरम्मत के लिए फिर से खोला गया था। 

इस वर्ष जुलाई में घोषणा की गई थी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने 12वीं शताब्दी के मंदिर के ‘रत्न भंडार' की मरम्मत का काम पूरा कर लिया है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाधी ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद कीमती सामान को उनके मूल स्थानों पर वापस रख दिया जाएगा। उन्होंने  कहा- ‘‘23 सितंबर को सुबह 7.17 से 11.17 बजे के बीच शुभ मुहूर्त में भगवान की कीमती वस्तुओं को मूल रत्न भंडार में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।'' 

मुख्य प्रशासक ने बताया- ‘‘अगर 23 सितंबर को स्थानांतरण पूरा नहीं हुआ तो यह 24 सितंबर को जारी रहेगा।'' उन्होंने कहा कि सुचारू प्रक्रिया के लिए स्थानांतरण के दौरान एक मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे। 1978 के बाद पहली बार इस ‘रत्न भंडार’ के द्वार खोले गए हैं। इसका मकसद अंदर मौजूद सामग्री और भंडार के ढांचे का ऑडिट करना था। पिछले साल  46 साल बाद इसे फिर से खाेला गया था।  1978 की लिस्ट के अनुसार, बहार भंडार में 87 सोने के आभूषण, कुछ में कीमती पत्थर और 62 चांदी के आभूषण हैं। 

