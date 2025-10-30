30 OCTTHURSDAY2025 1:00:41 PM
Nari

जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे साईं बाबा का किरदार निभाने वाले एक्टर,  परिवार मांग रहा पैसों की मदद

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 30 Oct, 2025 09:20 AM
जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे साईं बाबा का किरदार निभाने वाले एक्टर,  परिवार मांग रहा पैसों की मदद

नारी डेस्क:  मनोज कुमार की 1977 की क्लासिक फिल्म शिरडी के साईंबाबा में भगवान साईं बाबा के दिव्य चित्रण के लिए याद किए जाने वाले अनुभवी अभिनेता सुधीर दलवी को 8 अक्टूबर, 2025 से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 86 वर्षीय अभिनेता, जो अपनी शांत स्क्रीन उपस्थिति और अभिव्यक्तियों के लिए जाने जाते हैं, वर्तमान में गंभीर सेप्सिस से जूझ रहे हैं, जो एक जानलेवा संक्रमण है जिसके लिए गहन चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है।
 

PunjabKesari
रिपोर्टों के अनुसार, दलवी का चिकित्सा खर्च पहले ही 10 लाख रुपये को पार कर चुका है, और उनका परिवार बढ़ती लागतों का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष कर रहा है। डॉक्टरों का अनुमान है कि उनके इलाज की कुल लागत 15 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। उनके प्रियजनों ने अब प्रशंसकों और फिल्म बिरादरी के सदस्यों से आगे आने और वित्तीय सहायता देने की अपील की है। मूवी टॉकीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुधीर दलवी अभी भी कड़ी चिकित्सा निगरानी में हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। 
PunjabKesari

 साईं बाबा के रूप में उदीर दलवी का किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित प्रदर्शनों में से एक है। उनकी कोमल आंखें, मृदुभाषी स्वर और भाव-भंगिमाओं ने इस भूमिका में एक अद्वितीय दिव्यता का भाव जगाया, जिसने पीढ़ियों से लाखों दिलों को छुआ है। आज भी, साईं बाबा के भक्त दलवी के चित्रण की गहरी प्रशंसा करते हैं। दलवी का भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में योगदान दशकों पुराना है, और साईं बाबा का उनका चित्रण दर्शकों के बीच एक प्रिय अभिनय बना हुआ है।

PunjabKesari
एक्टर को शिरडी के साईंबाबा (1977) में भगवान साईं बाबा के उनके प्रतिष्ठित चित्रण के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, एक ऐसी भूमिका जो दशकों बाद भी दर्शकों के बीच गूंजती रहती है। दलवी को टीवी श्रृंखला रामायण (1987) में उनके काम के लिए भी प्रशंसा मिली, जहां उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की भूमिका निभाई, और जुनून (1978) और चांदनी (1989) जैसी फिल्मों में भी। भारतीय मनोरंजन में दशकों के योगदान के साथ, सुधीर दलवी का काम अभिनेताओं की युवा पीढ़ी को प्रेरित करता रहता है। जैसे-जैसे अभिनेता अपने स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रशंसकों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना और शुभकामनाएं भेजने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it