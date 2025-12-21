23 DECTUESDAY2025 11:06:35 AM
Nari

शकरकंद और Peanut Butter सूप

  • Edited By Monika,
  • Updated: 21 Dec, 2025 07:22 PM
शकरकंद और Peanut Butter सूप

नारी डेस्क : अगर आप ठंड के मौसम में कुछ हेल्दी, क्रीमी और स्वाद से भरपूर सूप ट्राई करना चाहते हैं, तो शकरकंद और पीनट बटर सूप एक बेहतरीन विकल्प है। शकरकंद की प्राकृतिक मिठास और पीनट बटर का नट्टी फ्लेवर इस सूप को खास बनाता है। यह सूप न सिर्फ पेट को भरता है, बल्कि शरीर को ऊर्जा, फाइबर और हेल्दी फैट्स भी देता है। आसान सामग्री और सरल विधि के साथ यह रेसिपी घर पर जल्दी तैयार की जा सकती है और पूरे परिवार को पसंद आएगी।

Servings - 4

PunjabKesari

सामग्री (Ingredients)

शकरकंद – 350 ग्राम

लहसुन का पूरा बल्ब – 1

जीरा पाउडर – ½ छोटा चम्मच

पपरिका पाउडर – ¼ छोटा चम्मच

ऑलिव ऑयल – 1 बड़ा चम्मच

तेल – 1 बड़ा चम्मच

प्याज – 120 ग्राम (कटे हुए)

पीनट बटर – 2 बड़े चम्मच

टिन में बंद टमाटर – 60 ग्राम

पपरिका पाउडर – ½ छोटा चम्मच

नमक – 1 छोटा चम्मच

जीरा पाउडर – ¼ छोटा चम्मच

वेजिटेबल स्टॉक – 500 मिलीलीटर

नारियल क्रीम – 40 ग्राम

पालक – 20 ग्राम

नींबू का रस – 1 बड़ा चम्मच

भुनी मूंगफली – सजाने के लिए

चिली ऑयल – सजाने के लिए

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बनाने की विधि (Preparation Method)

1. एक बेकिंग डिश में कटे हुए 350 ग्राम शकरकंद, 1 लहसुन का बल्ब, ½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर, ¼ छोटा चम्मच पपरिका और 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर अच्छी तरह मिला लें।

2. ओवन को 180°C पर प्रीहीट करें और मिश्रण को 20–25 मिनट तक बेक करें। फिर बाहर निकाल लें।

3. एक कढ़ाही या पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें। इसमें कटे हुए प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक भूनें।

4. अब इसमें पीनट बटर, टिन वाले टमाटर, ½ छोटा चम्मच पपरिका, नमक और ¼ छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालें। 2–3 मिनट तक अच्छी तरह चलाते हुए पकाएं।

5. इसमें बेक किए हुए शकरकंद और लहसुन डालें, साथ ही 500 मिलीलीटर वेजिटेबल स्टॉक मिलाएं। 5–7 मिनट तक उबालें।

6. अब नारियल क्रीम डालें और 4–5 मिनट तक पकाएं। गैस बंद कर दें और मिश्रण को 5 मिनट ठंडा होने दें।

7. ठंडा होने पर इस मिश्रण को मिक्सर या ब्लेंडर में डालकर स्मूद प्यूरी बना लें।

8. प्यूरी को दोबारा पैन में डालें और 2–4 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं।

9. इसमें पालक और नींबू का रस डालें, मिलाएं और 1 मिनट तक पकाएं ताकि पालक हल्का गल जाए।

10. गैस बंद करें और सूप को सर्विंग बाउल में निकालें। ऊपर से भुनी मूंगफली और चिली ऑयल से गार्निश करें।

11. गरमागरम सूप परोसें।

