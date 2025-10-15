16 OCTTHURSDAY2025 5:12:03 PM
Nari

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 16 Oct, 2025 04:14 PM
Sugar मरीज के लिए जहर के बराबर है ये दालें, खाने से पहले जानकारी लें !

नारी डेस्क: आजकल डायबिटीज (शुगर) एक आम बीमारी बन चुकी है। इसमें शरीर का इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता, जिससे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए खानपान बेहद जरूरी होता है, क्योंकि गलत आहार से शुगर का लेवल और भी बढ़ सकता है। दालें हमारे आहार का अहम हिस्सा हैं, लेकिन कुछ दालें शुगर पेशेंट्स के लिए हानिकारक हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी दालें शुगर मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं और क्यों।

उड़द दाल

उड़द दाल शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में शुगर के लेवल को तेजी से बढ़ा सकती है। उड़द दाल का अधिक सेवन करने से शुगर का लेवल कंट्रोल से बाहर जा सकता है।इस दाल को पचा पाना काफी कठिन होता है। कई लोग इसमें मक्खन डालकर खाते हैं, जो पचने में और भी परेशानी खड़ी कर सकता है। ज्यादा मात्रा में उड़द की दाल खाने से ब्लड में यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है।

अरहर दाल (तूर दाल)

अरहर दाल का सेवन शुगर पेशेंट्स को कम से कम करना चाहिए। यह दाल उच्च glycemic index (GI) वाली होती है, जिसका मतलब है कि इसे खाने से शुगर का लेवल तेजी से बढ़ सकता है। यह दाल शुगर को जल्दी सोक कर लेती है, जिससे ब्लड में शुगर का लेवल असंतुलित हो सकता है।

राजमा

डायबिटीज के मरीजों को राजमा का सेवन सावधानी से करना चाहिए। दरअसल, राजमा में उच्च कैलोरी की मात्रा होती है, जो शुगर लेवल को बढ़ा सकती है और ब्लड शुगर के लेवल को असंतुलित कर सकती है। ज्यादा मात्रा में राजमा खाने से डाइजेशन पर भी असर पड़ सकता है और पेट भारी महसूस हो सकता है। हालांकि, शुगर मरीज थोड़ी मात्रा में इसे अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा खाने से बचे।

लाल मसूर दाल (Red Lentil)

लाल मसूर दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी थोड़ा अधिक होता है, जिससे यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है। यह दाल शुगर मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकती है अगर इसे ज्यादा खाया जाए। हालांकि, इसमें प्रोटीन और फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से और कम मात्रा में खाना चाहिए।

यह भी पढे़: रोजाना खाली पेट 2 खजूर खाने के 6 फायदे

सफेद छोले

सफेद छोले शुगर के मरीजों के लिए पूरी तरह से हानिकारक तो नहीं होते, लेकिन इन्हें पचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके अधिक सेवन से कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, सफेद छोले में प्रोटीन होता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी हो सकता है, परंतु इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।

शुगर के मरीजों को अपनी डाइट में सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर दालों के सेवन में तो वे अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं।


 

