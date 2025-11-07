07 NOVFRIDAY2025 8:30:57 PM
Nari

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- स्कूल, अस्पताल और बस स्टैंड के आस- पास से तुरंत हटाएं आवारा कुत्ते

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Nov, 2025 01:44 PM
सुप्रीम कोर्ट का आदेश- स्कूल, अस्पताल और बस स्टैंड के आस- पास से तुरंत हटाएं आवारा कुत्ते

नारी डेस्क:   सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रमुख सार्वजनिक स्थानों को बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे से बचाने और राजमार्गों को आवारा मवेशियों और अन्य जानवरों से मुक्त करने के लिए कई निर्देश जारी किए। देश भर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने आदेश दिया कि आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर उचित बाड़ लगाई जानी चाहिए।


यह भी पढ़ें: हाई ब्लड प्रेशर का आम लक्षण है "कुछ भी नहीं"
 

न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्थानीय नगर निकायों को ऐसे परिसरों से नियमित रूप से पशुओं को उठाने का अभियान चलाने और पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के तहत अनिवार्य टीकाकरण और नसबंदी के बाद उन्हें निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इन सार्वजनिक स्थानों से हटाए गए कुत्तों को उसी स्थान पर वापस नहीं लाया जाना चाहिए, साथ ही समय-समय पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन परिसरों में आवारा कुत्तों का कोई आवास न बनने दिया जाए। न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजमार्गों से आवारा मवेशियों और अन्य जानवरों को तुरंत हटाने का भी आदेश दिया और कहा कि ऐसे जानवरों को बिना किसी देरी के निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया जाए।


यह भी पढ़ें: मां के जाने से टूटी ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ 

 

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया- "सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा, अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।" साथ ही, निर्देशों को लागू करने के लिए अपनाई गई व्यवस्थाओं का विवरण देते हुए आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन स्थिति रिपोर्ट मांगी। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने एबीसी नियमों को लागू करने में खामियों को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नाराजगी व्यक्त की थी। न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की बारीकी से जाँच कर रही है और इस बात पर ज़ोर दे रही है कि आवारा पशुओं से जुड़ी अनियंत्रित घटनाएं न केवल जन सुरक्षा से समझौता करती हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को भी खराब करती हैं।पीठ ने टिप्पणी की- लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और विदेशों की नज़रों में देश की छवि ख़राब हो रही है। हम समाचार रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं।"

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it