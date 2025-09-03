गणपति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, भीड़ में कार घुसने से गई कई लोगों की जान

नारी डेस्क: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कल देर रात एक गणेश विसर्जन जुलूस उस समय दुखद रूप ले लिया जब बगीचा थाना क्षेत्र के जुरुदंड गांव में एक तेज़ रफ्तार बोलेरो एसयूवी श्रद्धालुओं की भीड़ में घुस गई। वाहन ने जुलूस को कुचल दिया, जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 30 अन्य घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर है।



प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बोलेरो रायकेरा से तेज़ गति से आ रही थी, तभी अचानक लगभग 150 श्रद्धालुओं की भीड़ में जा घुसी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कई लोग हवा में उछल गए, जबकि अन्य वाहन के नीचे कुचल गए। चीख-पुकार से इलाके में दहशत फैल गई। गुस्साई भीड़ ने चालक की पिटाई कर दी, हालांकि वाहन में सवार अन्य लोग भागने में सफल रहे।



घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से बगीचा अस्पताल पहुंचाया गया, और बाद में कई घायलों को उन्नत उपचार के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से 20 को हायर सेंटर रेफर किया गया है। इस दुखद घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है, और जो क्षण आस्था और उत्सव का होना चाहिए था, वह शोक में बदल गया।