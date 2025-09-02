मौत का मशरूम! पहला नवाला खाते ही बाप और बेटी की चली गई जान

नारी डेस्क: थाईलैंड के चियांग राय में एक दुखद घटना घटी, जहा एक पिता और उसकी बेटी ने जानलेवा मशरूम से बनी करी खाने के बाद अपनी जान गंवा दी। 78 वर्षीय बूनपैन और उनकी 40 वर्षीय बेटी विजित्रा 22 अगस्त को घर पर बेहोश हो गए, उन्हें ऐंठन और मुंह से झाग जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दिए। अस्पताल ले जाने के बावजूद, दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।



यह भी पढ़ें: बस 2000 रुपये में IPS ने IAS से रचा ली शादी



टॉक्सिक मशरूम खाने से हुई मौत

अधिकारियों ने पुष्टि की कि ये मशरूम उनके एक दोस्त ने उपहार में दिए थे, और परिवार को इस प्रकार के मशरूम से खाना पकाने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। डॉक्टरों ने बताया कि इसमें टॉक्सिक मशरूम (जहरीले मशरूम) इस्तेमाल किए गए थे, जो खाने लायक नहीं थे। दरअसल कुछ जंगली मशरूम में प्राकृतिक विषैले तत्व (toxins) होते हैं ये जिगर (liver), किडनी और नर्वस सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी थोड़ी सी मात्रा भी घातक हो सकती है।



जहरीले मशरूम खाने के बाद होने वाला नुकसान

-पेट दर्द और उल्टी

-दस्त और डिहाइड्रेशन

-चक्कर आना और कमजोरी

-लिवर और किडनी फेल होना

-गंभीर मामलों में मौत तक हो सकती है

यह भी पढ़ें: मां बनने के लिए तरसती रहीं Priya Marathe



जहरीले मशरूम पहचानने के कुछ तरीके

ध्यान रखें ये तरीके 100% सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए जंगली मशरूम कभी न खाएं। लाल, नारंगी, पीले धब्बों वाले मशरूम अक्सर जहरीले होते हैं। सफेद मशरूम जिनका तना मोटा और नीचे थैली जैसी संरचना हो, इनमें अक्सर सबसे खतरनाक Death Cap पाया जाता है। कई जहरीले मशरूम में बदबूदार या केमिकल जैसी गंध होती है। कुछ मशरूम काटने या तोड़ने पर नीला/काला रंग छोड़ते हैं। जंगली जगह से तोड़े गए मशरूमें करे बिना विशेषज्ञ पहचान के इन्हें बिल्कुल न पकाएं।



सुरक्षित रहने के उपाय

सिर्फ बाज़ार में बिकने वाले पैक्ड/ब्रांडेड मशरूम ही इस्तेमाल करें। जंगली मशरूम को पहचानने की कोशिश न करें, एक छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है। खाने के बाद हल्की भी समस्या लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। हर मशरूम खाने योग्य नहीं होता। जहरीले मशरूम को पहचानना मुश्किल है, इसलिए सुरक्षित यही है कि सिर्फ भरोसेमंद और बाजार से खरीदे गए मशरूम ही खाएं।