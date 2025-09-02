05 SEPFRIDAY2025 9:51:52 PM
मां बनने के लिए तरसती रहीं  Priya Marathe, हमेशा के लिए अधूरी रह गई ये इच्छा

नारी डेस्क: मराठी और टेलीविजन उद्योग इस समय अभिनेत्री प्रिया मराठे के निधन पर शोक मना रहा है, जिनका 31 अगस्त को निधन हो गया था।  पवित्र रिश्ता की अभिनेत्री कथित तौर पर लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं। चिकित्सा उपचार के बावजूद, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने मुंबई के मीरा रोड स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वह 38 वर्ष की थीं।
प्रिया को लोकप्रिय हिंदी टीवी धारावाहिकों, जैसे पवित्र रिश्ता, कसम से और बड़े अच्छे लगते हैं, में उनके यादगार अभिनय के साथ-साथ मराठी टेलीविजन और सिनेमा में कई प्रशंसित भूमिकाओं के लिए जाना जाता था।  हालांकि प्रिया हाल के वर्षों में लाइमलाइट से दूर रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी-कभार अपनी निजी ज़िंदगी के पल सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। 

11 अगस्त, 2024 को किया गया उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट अब प्रशंसकों द्वारा खूब शेयर और देखा जा रहा है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने पति शांतनु मोघे के साथ जयपुर के आमेर किले की अपनी यात्रा की कई तस्वीरें साझा कीं। दोनों प्राकृतिक सुंदरता और साथ बिताए समय का आनंद लेते हुए खुश नज़र आ रहे थे।  मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रिया मां बनना चाहती थीं,13 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी  लेकिन वह अपनी इस आखिरी इच्छा को पूरा नहीं कर पाई। उनके जाने से उनके पति शांतनु पूरी तरह से टूट गए हैं।

 प्रिया ने 2011 के मराठी शो 'चार दिवस सासुचे' से अपने करियर की शुरुआत करते हुए दो दशकों तक मनोरंजन उद्योग में काम किया। वह आखिरी बार 2023 के नाटक 'तुजेच मि गीत गात आहे' में नजर आई थीं। वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी आखिरकार वह इस बीमारी से हार गई। 
 

