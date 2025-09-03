लैंडस्लाइड, भारी बारिश और बाढ़ का रेड अलर्ट जारी, इन राज्यों के लिए अगले 3 घंटे खतरनाक

नारी डेस्क: कई भारतीय राज्यों में भारी वर्षा के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर-पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपडेट किए गए वर्तमान पूर्वानुमान के अनुसार, अगले तीन घंटों में इन क्षेत्रों में मध्यम से तीव्र बारिश हो सकती है, जिससे अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव का खतरा है।



IMD के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में रेड अलर्ट वाले जिलों में पुंछ, मीरपुर, राजौरी, रियासी, जम्मू, रामबन, उधमपुर, सांबा, कठुआ, डोडा और किश्तवाड़। पंजाब में, कपूरथला, जालंधर, नवाशहर, रूपनगर, मोगा, लुधियाना, बरनाला और संगरूर रेड अलर्ट पर हैं; जबकि हिमाचल प्रदेश में, मंडी, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर और सोलन इसी तरह की चेतावनी के तहत हैं। हरियाणा के यमुना नगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकूला और एसएएस नगर भी इसी चेतावनी के तहत हैं।



मंगलवार सुबह 8:30 बजे से बुधवार सुबह 5:30 बजे के बीच, जम्मू और कश्मीर के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश हुई। सबसे अधिक 203 मिमी रियासी में दर्ज की गई, इसके बाद कटरा में 193 मिमी, बटोटे में 157.3 मिमी, डोडा में 114 मिमी और बदरवाह में 96.2 मिमी बारिश हुई। जम्मू शहर में 81 मिमी बारिश हुई, जबकि अन्य स्टेशनों जैसे बनिहाल (95 मिमी), रामबन (82 मिमी), और पहलगाम (55 मिमी) में भी भारी बारिश हुई।



इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान श्रीनगर (32 मिमी), सांबा (48 मिमी), किश्तवाड़ (50 मिमी), राजौरी (57.4 मिमी), श्रीनगर (32 मिमी) और काजीगुंड (68 मिमी) में भी बारिश दर्ज की गई। 3 सितंबर को सुबह 6:45 बजे तक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के रियासी में 230.5 मिमी के साथ अत्यधिक भारी बारिश हुई। जम्मू और कश्मीर के अलावा, कई राज्यों में भी व्यापक वर्षा देखी गई। मंगलवार रात 8:30 बजे से बुधवार सुबह 5:30 बजे तक, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हुई, जबकि हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, तटीय महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश दर्ज की गई।