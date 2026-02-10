19 FEBTHURSDAY2026 1:48:14 AM
Nari

लाइम ग्रीन लहंगा, दुपट्टे की जगह केप... गोदभराई में सोनम कपूर ने साबित कर दिया कि वह है Fashion Queen

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 10 Feb, 2026 03:38 PM
नारी डेस्क: एक्ट्रेस सोनम कपूर का मुंबई वाला घर शांत सेलिब्रेशन और फैशन की एक तस्वीर में बदल गया, जब उन्होंने अपनी दूसरी बेबी शावर की सेरेमनी एक छोटी लेकिन स्टार-स्टडेड गोद भराई सेरेमनी के साथ की। पति आनंद आहूजा और पिता अनिल कपूर से घिरी, 40 साल की होने वाली मां एक अलग मैटरनिटी ग्लो बिखेर रही थीं, जब उन्होंने मेहमानों की लिस्ट में शामिल कज़िन अर्जुन, खुशी, अंशुला कपूर, करीना कपूर खान, अनुभवी एक्ट्रेस शबाना आज़मी सहित बी-टाउन दोस्तों का स्वागत किया।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)


अपने इस खास दिन के लिए सोनम ने  कस्टम-डिज़ाइन किया हुआ लाइम ग्रीन लहंगा चूज किया था।  हल्के कपड़े से बने इस आउटफिट में स्कर्ट पर हल्की पेस्टल फूलों की कढ़ाई बिखरी हुई थी, जिसे मैचिंग कढ़ाई वाली चोली के साथ पेयर किया गया था। ट्रेडिशनल दुपट्टे के बजाय, सोनम ने रिलैक्स्ड पल्लू में फ्लोर-लेंथ केप चुना, जिससे मूवमेंट में आसानी हुई और कंटेंपररी लुक भी मिला।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)


हाई-वेस्टेड लहंगा उनके बेबी बंप को दिखाने और हाईलाइट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।  सोनम ने अपने बालों को स्लीक बन में बांधा था, साथ में छोटी लाल बिंदी और आकर्षक लाल लिप्स लगाए थे। हैवी गोल्ड ज्वेलरी, जिसमें एक स्टेटमेंट नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स, स्टैक्ड बैंगल्स और रिंग्स शामिल थीं ने लुक को पूरा किया। सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने 2018 में शादी की थी।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nari (@nari.kesari1)

 

 

इस कपल ने 2022 में अपने पहले बच्चे, बेटे वायु का स्वागत किया। सोनम ने नवंबर 2025 में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खबर एक स्टाइलिश सोशल मीडिया पोस्ट के साथ शेयर की जो तेज़ी से वायरल हो गई। उन्होंने प्रिंसेस डायना से प्रेरित गुलाबी आउटफिट में तस्वीरें पोस्ट कीं और किसिंग फेस इमोजी के साथ "मदर" लिखा। बी-टाउन के कई दोस्तों ने उन पर अपना प्यार भेजा।
 

