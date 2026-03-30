बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर बनीं दूसरी बार मां, बेटे के जन्म से घर में आई खुशियां

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री Sonam Kapoor और उनके पति Anand Ahuja के घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। 29 मार्च 2026 को सोनम कपूर ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। इस बार कपल के घर एक नन्हा बेटा आया है। इस खुशखबरी को उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ साझा किया।

सोशल मीडिया पर दी खुशखबरी

सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बेहद भावुक अंदाज में यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वे बहुत खुशी और कृतज्ञता के साथ यह बताना चाहते हैं कि उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ है। इस पोस्ट के सामने आते ही फैंस और सेलेब्रिटीज ने उन्हें ढेर सारी बधाइयां देना शुरू कर दिया।

परिवार में आई नई खुशियां

पोस्ट में सोनम ने आगे बताया कि उनके परिवार में इस नए सदस्य के आने से खुशियां और भी बढ़ गई हैं। उन्होंने लिखा कि उनका बड़ा बेटा Vayu Kapoor Ahuja भी अपने छोटे भाई के आने से बहुत खुश है। अब उनका परिवार चार लोगों का हो गया है और वे इस नए सफर की शुरुआत को लेकर काफी उत्साहित हैं।

भावुक संदेश में जताई खुशी

सोनम कपूर ने अपने संदेश में यह भी लिखा कि वे खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हैं कि उनके घर यह नन्ही खुशी आई है। उन्होंने भगवान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह नया अध्याय उनके जीवन को और भी खास बना रहा है। पोस्ट के अंत में उन्होंने “प्यार के साथ – सोनम, आनंद और वायु” लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

शादी और परिवार के बारे में

आपको बता दें कि सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने साल 2018 में शादी की थी। शादी से पहले दोनों ने करीब 8 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था। इसके बाद साल 2022 में उन्होंने अपने पहले बेटे वायु का स्वागत किया था, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थीं।

कौन हैं सोनम कपूर?

सोनम कपूर बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री हैं, जिन्हें उनकी फिल्मों के साथ-साथ उनके फैशन सेंस के लिए भी जाना जाता है। उन्हें इंडस्ट्री की “फैशन क्वीन” भी कहा जाता है। सोनम कपूर और आनंद आहूजा के घर दूसरे बेटे के जन्म से उनके परिवार में खुशियों का माहौल है। फैंस भी इस खुशखबरी से बेहद खुश हैं और कपल को लगातार बधाइयां दे रहे हैं। यह नया सदस्य उनके जीवन में एक और खूबसूरत शुरुआत लेकर आया है।