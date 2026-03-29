ब्लड रिपोर्ट सुनकर इमोशनल हुईं दीपिका कक्कड़, पति शोएब बोले- ‘अभी लंबी लड़ाई बाकी है’

नारी डेस्क : टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। काफी समय से वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, जिसके चलते उन्हें लगातार इलाज और देखभाल की जरूरत पड़ रही है। इस बीच उनके पति शोएब इब्राहिम ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में दीपिका की हेल्थ से जुड़ा नया अपडेट शेयर किया, जिसे देखकर फैंस भी भावुक हो गए।

ब्लड रिपोर्ट आई नॉर्मल, फिर भी चिंता बरकरार

व्लॉग में शोएब ने बताया कि ईद के मौके पर दीपिका का ब्लड टेस्ट कराया गया था और उसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। राहत की बात यह है कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। हालांकि, इसके बावजूद परिवार की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। शोएब का कहना है कि अब भी उन्हें सावधानी बरतनी होगी और इलाज जारी रखना जरूरी है।

दर्द और इमोशन से गुजर रही हैं दीपिका

वीडियो में दीपिका अपनी सेहत को लेकर काफी इमोशनल नजर आईं। उन्होंने बताया कि जब से उन्हें यह परेशानी हुई है, तब से उनकी तबीयत पहले जैसी नहीं रही। इस दौरान वह भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए।

शोएब ने दिया हौसला

दीपिका को इस हालत में देखकर शोएब ने उन्हें समझाया और हिम्मत बंधाई। उन्होंने कहा कि यह एक लंबी लड़ाई है, जिसे धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ लड़ना होगा। शोएब ने यह भी कहा कि भले ही रिपोर्ट नॉर्मल आई है, लेकिन अब सबसे जरूरी है कि उनकी हालत और खराब न हो और जो सुधार है, वह बना रहे।

इलाज और डाइट पर पूरा फोकस

शोएब ने बताया कि दीपिका अपनी डाइट का पूरा ध्यान रख रही हैं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलाज भी जारी है। वह अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क हैं और खुद का अच्छे से ख्याल रख रही हैं।

कुकिंग से मिलती है खुशी

वीडियो में शोएब ने दीपिका को फिर से अपने कुकिंग व्लॉग्स पर ध्यान देने की सलाह दी। इस पर दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा कि खाना बनाना उन्हें बहुत खुशी देता है और इससे उनका मन भी अच्छा रहता है।

फैंस कर रहे हैं दुआ

दीपिका की इस भावुक स्थिति को देखकर उनके फैंस भी उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वह जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर पहले जैसी जिंदगी जी सकें। भले ही दीपिका की रिपोर्ट नॉर्मल आई हो, लेकिन उनकी हेल्थ जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य, सही इलाज और परिवार का साथ बेहद जरूरी है। शोएब का साथ और सकारात्मक सोच इस मुश्किल समय में दीपिका के लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ रही है।