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Metformin या Ozempic: डायबिटीज कंट्रोल में कौन है सबसे असरदार?

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 29 Mar, 2026 01:17 PM
Metformin या Ozempic: डायबिटीज कंट्रोल में कौन है सबसे असरदार?

नारी डेस्क:  डायबिटीज एक क्रॉनिक बीमारी है, जिसमें ब्लड शुगर लेवल लंबे समय तक बढ़ा रहता है। अगर इसे सही तरीके से नियंत्रित न किया जाए, तो यह दिल की बीमारी, किडनी डैमेज, आंखों की समस्या (रेटिनोपैथी) और नर्व डैमेज जैसी गंभीर परेशानियों का कारण बन सकता है। इसलिए समय पर इलाज और सही दवा का चुनाव बेहद जरूरी है।

आजकल डायबिटीज के इलाज में दो दवाओं की काफी चर्चा है मेटफॉर्मिन (Metformin) और ओजेम्पिक (Ozempic, जिसका मुख्य घटक सेमाग्लूटाइड है)। मेटफॉर्मिन लंबे समय से इस्तेमाल हो रही एक सुरक्षित दवा है, वहीं ओजेम्पिक नई तकनीक पर आधारित है और वजन घटाने में भी मदद करती है। इस बात पर अक्सर सवाल उठता है कि इन दोनों में कौन बेहतर है और किनके साइड इफेक्ट्स कम हैं।

दोनों दवाएं कैसे काम करती हैं?

मेटफॉर्मिन (Metformin)

यह दवा लिवर में बनने वाले अतिरिक्त शुगर को कम करती है। शरीर को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। आसान भाषा में कहें तो, मेटफॉर्मिन शरीर में शुगर बनने की प्रक्रिया को धीमा करती है।

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सेमाग्लूटाइड (Ozempic)

यह GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो शरीर के हार्मोन सिस्टम को नियंत्रित करता है। इंसुलिन रिलीज बढ़ाता है और ग्लूकागन (शुगर बढ़ाने वाला हार्मोन) कम करता है। भूख कम करता है और पेट खाली होने की प्रक्रिया धीमी करता है। आसान भाषा में, ओजेम्पिक शरीर के हार्मोन सिस्टम के जरिए शुगर कंट्रोल करता है और वजन कम करने में भी मदद करता है।

ब्लड शुगर कंट्रोल में असर

मेटफॉर्मिन: HbA1c (औसत शुगर) में आमतौर पर 1% तक कमी आती है।

ओजेम्पिक: HbA1c में 1.5% से 2% तक की कमी देखी गई है, यानी ओजेम्पिक ज्यादा ताकतवर असर दिखाती है।

ओजेम्पिक के फायदे: वजन कम करने में मदद। दिल के रोग का खतरा कम। किडनी की सुरक्षा। फैटी लिवर में सुधार।

मेटफॉर्मिन के फायदे: लंबे समय से इस्तेमाल की सुरक्षित दवा। हल्की या शुरुआती डायबिटीज में असरदार। कम साइड इफेक्ट्स।

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मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट्स:  हल्की उल्टी या मतली, दस्त, पेट में असहजता मुंह में धातु जैसा स्वाद ये आमतौर पर हल्के होते हैं और समय के साथ ठीक हो जाते हैं।

ओजेम्पिक के साइड इफेक्ट्स

ज्यादा मतली और उल्टी

दस्त

शुरुआती हफ्तों में परेशानी ज्यादा

कुछ मामलों में गंभीर साइड इफेक्ट्स जैसे:

पैनक्रियाटाइटिस

गॉल स्टोन

आंखों की समस्या

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कई लोग इन साइड इफेक्ट्स के कारण दवा छोड़ भी देते हैं।

कौन ज्यादा सुरक्षित?

मेटफॉर्मिन: हल्की या शुरुआती डायबिटीज वाले लोगों के लिए बेहतर, कम साइड इफेक्ट्स और कम खर्च में असरदार।

ओजेम्पिक: अगर आपको ज्यादा शुगर कंट्रोल चाहिए, वजन कम करना है या दिल/किडनी से जुड़ी समस्या है तो यह बेहतर विकल्प है।

दोनों दवाओं का कॉम्बिनेशन

कई मामलों में डॉक्टर मेटफॉर्मिन और ओजेम्पिक दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। अलग-अलग तरीके से काम करने की वजह से शुगर कंट्रोल बेहतर होता है। लेकिन इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। हल्की डायबिटीज या शुरुआती स्टेज में मेटफॉर्मिन सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प है। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल कठिन हो या वजन कम करना भी है, तो ओजेम्पिक ज्यादा असरदार है। दोनों दवाओं का चुनाव हमेशा आपकी हेल्थ, ब्लड शुगर लेवल और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है।   

 

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