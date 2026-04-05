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ज्यादा चीनी खाने से सिर्फ डायबिटीज नहीं, दांत भी हो सकते हैं पीले!

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Apr, 2026 05:30 PM
ज्यादा चीनी खाने से सिर्फ डायबिटीज नहीं, दांत भी हो सकते हैं पीले!

नारी डेस्क:  दांतों की सुंदरता और स्वास्थ्य के लिए हमारी डाइट का बहुत बड़ा असर पड़ता है। खासकर चीनी यानी शुगर का सेवन अगर लगातार और ज्यादा हो, तो दांतों का रंग बिगड़ सकता है और कई गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं विस्तार से कि चीनी हमारे दांतों और शरीर पर क्या असर डालती है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

चीनी सीधे दांत पीले नहीं करती

बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से दांत सीधे पीले हो जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, चीनी सीधे दांतों का रंग नहीं बदलती। लेकिन यह ऐसी परिस्थितियां जरूर बनाती है, जिससे दांतों का रंग बदरंग या पीला दिखाई देने लगता है। जब हम कैंडी, कुकीज़, मिठाई या सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे मीठे पदार्थ खाते हैं तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया इन शुगर को तोड़कर एसिड बनाते हैं। यह एसिड दांतों की ऊपरी परत यानी इनेमल को कमजोर कर देता है। धीरे-धीरे दांतों पर प्लाक जमने लगता है और उनका रंग पीला या भद्दा दिखने लगता है।

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दांतों को नुकसान और कैविटी का खतरा

बैक्टीरिया द्वारा बने एसिड दांतों में छोटे-छोटे छेद कर सकते हैं। यदि समय पर इलाज न किया जाए, तो यह कैविटी बन सकती है और संक्रमण दांत की अंदरूनी परत तक पहुंच सकता है। इसके परिणामस्वरूप दर्द, इंफेक्शन और यहां तक कि दांत टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। शरीर की तरफ से रीमिनरलाइजेशन नामक प्रक्रिया होती है, जिसमें लार में मौजूद कैल्शियम और फॉस्फेट दांतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। लेकिन अगर दिनभर बार-बार मीठा खाया जाए या मुंह सूखा रहे, तो यह संतुलन बिगड़ जाता है और दांतों का नुकसान तेज़ी से बढ़ता है।

डायबिटीज और मोटापे का खतरा

दांतों की समस्याओं के अलावा ज्यादा चीनी खाने से पूरे शरीर पर भी असर पड़ता है। लगातार शुगर लेने से मोटापा बढ़ सकता है, जो डायबिटीज और दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ाता है। इसके अलावा, शुगर त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। लंबे समय तक ज्यादा चीनी खाने से त्वचा जल्दी ढीली और बेजान दिखने लगती है। कुछ आदतें इस खतरे को और बढ़ा देती हैं, जैसे बार-बार मीठा खाना मीठे या एसिडिक ड्रिंक्स को धीरे-धीरे पीना चिपचिपी कैंडी या टॉफी लंबे समय तक मुंह में रखना इन आदतों से दांत लंबे समय तक एसिड के संपर्क में रहते हैं और नुकसान तेजी से बढ़ता है।

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बचाव के आसान तरीके

चीनी से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं

चीनी का सेवन सीमित करें – दिनभर बार-बार मिठाई खाने की बजाय इसे खाने के समय पर सीमित करें।

शुगर-फ्री च्युइंग गम – मीठा खाने के बाद च्युइंग गम चबाना दांतों को साफ रखने में मदद करता है।

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पानी पीते रहें – इससे मुंह साफ रहता है और एसिड जल्दी खत्म हो जाता है।

नियमित ब्रश और फ्लॉस करें – दिन में कम से कम दो बार ब्रश करना और फ्लॉस करना दांतों की सफाई और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।

संतुलित आहार – पूरी तरह चीनी छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन संतुलन बनाए रखना और सही ओरल केयर से इसके नुकसान को कम किया जा सकता है।

ज्यादा शुगर सीधे दांतों को पीला नहीं करती, लेकिन यह उन्हें कमजोर और प्लाक जमा होने का शिकार बना सकती है। साथ ही मोटापा, डायबिटीज और त्वचा की समस्याओं का खतरा भी बढ़ाती है। संतुलित डाइट, सही ओरल हाइजीन और मीठा सीमित मात्रा में खाने से दांत और शरीर दोनों स्वस्थ रह सकते हैं।  

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