प्रेग्नेंट कैटरीना कैफ की प्राइवेट तस्वीरें लीक करने पर बुरी तरह भड़की सोनाक्षी सिन्हा, बोली- तुम Criminal हो

नारी डेस्क: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी पर एक सम्मानजनक चुप्पी बनाए रखी है। हालांकि दोनों कभी-कभार सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते की झलकियां साझा करते हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर निजी पलों को सुर्खियों से दूर रखा है। इसलिए जब कैटरीना ने हाल ही में अपने बेबी बंप और पति विक्की कौशल की एक दिल छू लेने वाली पोलरॉइड तस्वीर के साथ अपनी गर्भावस्था की घोषणा की, तो उन्होंने इसे अपनी शर्तों पर साझा करने का फैसला किया



हालांकि, आज सुबह इंटरनेट पर उस समय गुस्सा फूट पड़ा जब एक मीडिया पोर्टल ने जल्द ही मां बनने वाली कैटरीना की उनके मुंबई स्थित घर की बालकनी में खड़ी प्राइवेट तस्वीरें पोस्ट कर दीं। "एक्सक्लूसिव: कैटरीना कैफ अपनी डिलीवरी की तारीख के करीब आते ही बालकनी में बाहर निकलती हैं" शीर्षक वाली इस पोस्ट की उनकी निजता का उल्लंघन करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई। सोनाक्षी सिन्हा ने इस पोस्ट के खिलाफ मुहिम छेड़ी और ऐसा करने वालों पर जमकर भड़ास निकाली



सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम पर पोर्टल की आलोचना करते हुए कहा- "आपको क्या हो गया है???? एक महिला की उसके ही घर में बिना इजाज़त के तस्वीर खींचना और उसे सार्वजनिक मंच पर प्रकाशित करना???? आप किसी अपराधी से कम नहीं हैं। शर्मनाक।" तीखी प्रतिक्रिया के बाद, पोस्ट को हटा दिया गया है। नेटिज़न्स ने सोनाक्षी की नाराजगी दोहराते हुए फ़ोटोग्राफ़र और प्रकाशन के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की मांग की। एक यूज़र ने टिप्पणी की- "यह एक अपराध है! पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए," जबकि दूसरे ने लिखा- "सार्वजनिक रूप से तस्वीरें खिंचवाना और अपने ही घर में पीछा किया जाना अलग बात है। यह शर्मनाक है।" कई प्रशंसकों ने विक्की और कैटरीना को टैग करते हुए उनसे इस मामले को क़ानूनी तौर पर आगे बढ़ाने का आग्रह किया।



