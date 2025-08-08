19 AUGTUESDAY2025 12:04:24 PM
रक्षाबंधन पर हाथ पर लगाएं ये  Simple Mehndi Design, पाए खास  मेहंदी लुक

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Aug, 2025 11:46 AM
 नारी डेस्क: रक्षाबंधन का त्योहार हर बहन के लिए खास होता है। इस दिन वे अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और साथ ही अपने हाथों को खूबसूरत मेहंदी से सजाती हैं। लेकिन त्योहारों के समय बाजार और मेहंदी वालों की दुकानों पर भारी भीड़ हो जाती है। ऐसे में अगर आप रक्षाबंधन पर अपने हाथों पर खुद ही सिंपल और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन लगाना सीख लें, तो न केवल समय बचेगा बल्कि आपको भीड़ में धक्का-मुक्की झेलनी नहीं पड़ेगी।

सिंपल मेहंदी डिजाइन कैसे लगाएं?

सबसे पहले, आपको एक अच्छा मेहंदी कोन लेना होगा, जो नॉर्मल टिप वाला हो ताकि आप आसानी से लाइनें और आकृतियां बना सकें। रक्षाबंधन के लिए कुछ सिंपल और क्लासिक डिजाइन जैसे फूल, पत्ती, छोटे डॉट्स और हल्की कढाई वाला पैटर्न बेहद खूबसूरत लगते हैं।

PunjabKesari

आप सबसे पहले हथेली पर हल्की-मुलायम लाइनें बना सकते हैं। इसके बाद, इन लाइनों के बीच छोटे-छोटे फूल और पत्तियां जोड़ें। अंगुलियों पर डॉट्स और छोटी-छोटी डिजाइनों से मेहंदी को कंप्लीट करें। यह डिजाइन ज्यादा जटिल नहीं होगा, इसलिए इसे खुद लगाना आसान रहेगा।

राखी वाले दिन का खास मेहंदी लुक

रक्षाबंधन पर सिंपल मेहंदी डिजाइन लगाने से आपका हाथ साफ-सुथरा और परफेक्ट दिखेगा। आप चाहें तो थोड़े से ग्लिटर या स्टिकर भी लगा सकते हैं ताकि मेहंदी और भी ज्यादा आकर्षक लगे। यह डिजाइन न केवल जल्दी सूखेगा, बल्कि भीड़-भाड़ में खुद लगाना भी आसान रहेगा।

PunjabKesari

खुद मेहंदी लगाने के फायदे

समय की बचत: मेहंदी कलाकार के पास लाइन में लगने का झंझट नहीं होगा।

ज्यादा नियंत्रण: आप खुद अपने डिजाइन पर नियंत्रण रख पाएंगी और अपनी पसंद के अनुसार मेहंदी लगा सकेंगी।

परिवार के साथ मस्ती: घर पर मेहंदी लगाना एक मजेदार काम हो सकता है, जिससे त्योहार का माहौल और भी खुशनुमा बनता है।

PunjabKesari

इस रक्षाबंधन, अगर आप चाहती हैं कि आपका मेहंदी डिजाइन भी खूबसूरत हो और काम भी जल्दी हो जाए, तो थोड़ी मेहनत करके खुद मेहंदी लगाएं। इससे न केवल आप ट्रेंड में रहेंगी, बल्कि अपने त्योहार को और भी खास बना सकेंगी।

तो इस बार मेहंदी लगाने के लिए भीड़-भाड़ से बचें और खुद की बनाई सिंपल मेहंदी डिजाइन से रक्षाबंधन को यादगार बनाएं। खुश रहिए, सुंदर दिखिए और अपने भाई की रक्षा का वचन बढ़ाएं!

  

 

