Nari

दीपिका कक्कड़ के हेल्थ को लेकर बेहद परेशान हैं उनके पति, बोले- ये समय हमें बहुत डरा रहा है

  • Updated: 05 Nov, 2025 05:33 PM
नारी डेस्क:  टेलीविजन अभिनेता शोएब इब्राहिम ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी पत्नी और अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ के स्वास्थ्य के बारे में प्रशंसकों को जानकारी दी। अभिनेता ने  खुलासा किया कि वे दीपिका की रक्त रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा- "हम कल ही रक्त के नमूने के लिए अस्पताल गए थे। ऐसा लगता है कि हमें हर तीन महीने, फिर हर दो महीने में जाना होगा। अब रिपोर्ट कल आएगी।" 
अभिनेता ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा- "यही वह समय है जो हमें डराता है। मुझे उम्मीद है कि भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा," । दीपिका ने इस दौरान सिर हिलाया, उनकी आंखों में आशा और डर दोनों झलक रहे थे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि दीपिका कक्कड़ पिछले कुछ महीनों से स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वह लगातार स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं।

हिट टीवी शो ससुराल सिमर का में अपनी भूमिका के लिए जानी जाने वाली दीपिका ने कुछ महीने पहले अपने कैंसर के निदान का खुलासा किया, जिससे उनके प्रशंसक चौंक गए। अभिनेत्री ने जून में अपने स्टेज 2 लिवर कैंसर के लिए ट्यूमर हटाने की सर्जरी करवाई थी। अभिनेत्री, जो एक ब्लॉगर भी हैं, ने कैंसर से निपटने के अपने अनुभव, ऑपरेशन के लिए कीमोथेरेपी से गुजरने और अपनी आगे की चिकित्सा योजना को दस्तावेज करने के लिए अपने YouTube चैनल का सहारा लिया था। कक्कड़ ने टेलीविजन अभिनेता शोएब इब्राहिम से शादी की है और इस जोड़े का दो साल का बेटा रुहान है।
दीपिका और शोएब दोनों, जिनके अपने-अपने YouTube चैनल हैं, अपने जीवन के हर छोटे से छोटे विवरण को साझा करते हैं, उनके सुखद क्षणों से लेकर परेशान करने वाले; वे हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके प्रशंसक अपडेट रहें। कुछ हफ्ते पहले अभिनेत्री को अपने बच्चे रुहान से एक गंभीर संक्रमण हो गया था। उन्होंने कहा था- "रुहान से इन्फेक्शन मुझे लग गया। और मेरे केस में इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा गंभीर हो गया, क्योंकि मैं इलाज पर हूं, और उस समय आपके शरीर की इम्युनिटी थोड़ी कम हो गई है। डॉक्टर ने हमें पहले ही बताया था कि किसी भी तरह का वायरल हो या बुखार हो तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। उनको जैसा ही कॉल करना। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स दे दी हैं। मैंने एंटी-एलर्जी गोलियाँ भी लेनी शुरू कर दी हैं, और इन दोनों का मिश्रण मेरे शरीर के लिए बहुत भारी होता जा रहा है"।

