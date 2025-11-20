02 DECTUESDAY2025 8:38:50 PM
शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा को सता रहा अकेलापन, बोली- मैं कई बार नहीं खाती खाना

नारी डेस्क: सानिया मिर्जा की शोएब मलिक से शादी की खबरें भारत में खूब चलीं। दोनों ने 2010 में हैदराबाद में एक पारंपरिक हैदराबादी मुस्लिम शादी समारोह में शादी की थी, उनके बेटे का नाम इजहान मिर्ज़ा मलिक है। फिर 2024 में पूर्व टेनिस खिलाड़ी के परिवार ने बताया कि कुछ महीने पहले ही इस जोड़े का तलाक हो गया था। अब हाल ही में सानिया मिर्जा ने अपने बेटे इजहान की सिंगल पेरेंट होने के बारे में खुलकर बात की, और इसे एक 'डरावना' काम बताया।

करण जौहर से बात करते हुए सानिया ने कहा- "मेरे लिए सिंगल पेरेंटिंग मुश्किल है,और इसलिए भी क्योंकि हम काम कर रहे हैं और हम बहुत सी अलग-अलग चीज़ें करते हैं।" शुरू में, करण ने कहा, "क्या आपने इसका दूसरा पहलू देखा है? यह असल में आज़ादी देने वाला है क्योंकि आप किसी और के साथ चौराहे पर नहीं होते।"करण ने यह भी माना कि सानिया की सिचुएशन उनकी तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने कहा- "आपकी भी बॉर्डर पार है। आपके पास ऐसी सिचुएशन है जो और भी ज़्यादा मुश्किल और भारी है।"

मिर्ज़ा ने यह भी बताया कि जब भी उन्हें काम के लिए इंडिया ट्रैवल करना होता है, तो अपने बेटे को दुबई में छोड़ना 'चैलेंजिंग' होता है। उन्होंने कहा- "मुझे उसे छोड़ना मुश्किल लगता है क्योंकि मैं दुबई में रहती हूं और इंडिया ट्रैवल करती हूं। मेरे लिए एक हफ़्ते के लिए दूर रहना सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरे लिए यह सबसे मुश्किल हिस्सा है, बाकी सब कुछ मुझे ठीक लगता है।"सिंगल पेरेंट होने के अकेलेपन के बारे में बात करते हुए, उन्होंने बताया- "कई बार मैंने डिनर छोड़ दिया क्योंकि मैं अकेले खाना नहीं चाहती थी। मुझे लगता है कि इससे मुझे वज़न कम करने में मदद मिली। मेरा डिनर करने का मन नहीं करता। मैं बस कुछ देखकर सो जाना पसंद करूंगी।" सानिया पहले डबल्स में वर्ल्ड नंबर 1 थीं,  2003 से 2013 में सिंगल्स से रिटायरमेंट तक, उन्हें WTA ने सिंगल्स में इंडिया की नंबर 1 रैंक दी थी।

