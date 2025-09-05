हिमाचल में फंसी रुबीना दिलैक की जुड़वा बेटियां,  3 दिनों से बिना बिजली और पानी की कर रही हैं गुजारा

नारी डेस्क: टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में चल रहे संकट के बारे में बात की। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर बताया कि इस समय हिमाचल में क्या हाल है, जिसे देखकर वह खुद को बेबस महससूस कर रही हैं। इतना ही नहीं रूबीना ने यह भी बताया कि उसका परिवार भी इस आपदा में फंसा हुआ है, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हैं।



शिमला में जन्मी और पली-बढ़ी रूबीना ने मुंबई आने के बाद अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा- "बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप हिमाचल के बारे में कुछ पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, कितनी तबाही हो रही है वहां पर, बारिश की वजह से, इतने सारे भूस्खलन, पेड गिर रहे हैं, कनेक्शन पूरी तरह से जा चुका है।" वह कहती हैं- वह रुकीं और बोलीं, "मेरे पास सच में कहने के लिए कुछ नहीं है। कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पिछले 4 दिनों से मेरा खुद का परिवार हमारे फार्म हाउस पर मेरी बेटियां हैं, मेरे माता-पिता हैं, मेरी दादी हैं। उनके पास पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं है, सेल्युलर नेटवर्क नहीं है, पानी भी नहीं है।"



रुबीना दिलैक ने आगे कहा- हम सुरक्षित हैं पर जिस तरह से सब लोग गुजर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम प्रार्थना कर सकते हैं।” उन्होंने कहा- "यहां घर बैठे बैठे हमेंशा चिंता रहती है। पिछले 2 हफ्ते से में और अभिनव अपनी फ्लाइट शेड्यूल कर रहे हैं पर हमें मौका ही नहीं मिल रहा है।कभी भूस्खलन हो रहा है. मैं जो 15 दिन पहले गई थी तभी भूस्खलन की स्थिति समाप्त हो गई थी। तोह मैं समझ सकती हूं हिमाचल में, असल में पंजाब में जो अभी स्थिति है उसमें बहुत सारे लोग बहुत सी दिक्कतों के साथ जी रहे हैं, और हम, मैं खास करके भगवान से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना कर सकती हूं कि सभी को सुरक्षित रखे।



रुबीना ने अंत में कहा, "अभी सिर्फ सभी के लिए यही मेरी प्रार्थना है और सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई फंड जुटाए या फिर किसी की मदद की जरूरत है वो मैं जरूर कर सकती हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपस में शेयर करना चाहती हूं और मेरा परिवार भी इस स्थिति से जी रहा है और मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि हम सभी इस प्राकृतिक आपदा से मजबूत होकर बाहर आएं और सभी सुरक्षित रहें। मैं सभी प्रभावित परिवारों के लिए अपनी प्रार्थनाएं और प्यार भेज रही हूं।''