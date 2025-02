गणतंत्र दिवस पर ‘रोबोट आर्मी’ ने दी सलामी, कोलकाता में दिखा अनोखा नजारा, वीडियो वायरल

नारी डेस्क: गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जहां भव्य परेड हुई, वहीं दूसरी ओर कोलकाता में एक बेहद खास परेड देखने को मिली, जिसमें ‘रोबोट आर्मी’ ने सलामी दी। यह अनोखा नजारा लोगों को हैरान कर गया, और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

कोलकाता में आयोजित इस परेड में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थीं। परेड के दौरान, सैनिकों की टुकड़ी के साथ रोबोट आर्मी भी शामिल थी। यह रोबोट विभिन्न मौसम परिस्थितियों में काम करने में सक्षम हैं और माइनस 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तापमान तक में कार्य कर सकते हैं।

यह रोबोट सामान्य नहीं हैं, बल्कि ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। इनका वजन करीब 15 किलो तक हो सकता है और यह आसानी से चलने में सक्षम हैं। भारतीय सेना ने नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2023 में इन रोबोटों का अनावरण किया था। इन रोबोटों का नाम MULE (मल्टी-यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट) है।

MULE रोबोट में 360 डिग्री कैमरे और रडार लगे होते हैं, जो इसे किसी भी खतरे का पता लगाने और उसे नष्ट करने में मदद करते हैं। ये रोबोट चार पैरों पर चलते हैं और एनालॉग मशीन होते हैं। इन्हें वाई-फाई या LTE नेटवर्क के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है और यह 10 किलोमीटर तक काम कर सकते हैं।

MULE रोबोट बर्फ, पहाड़ों और ऊंची सीढ़ियों पर भी चल सकते हैं। यह 45 डिग्री के कोण पर पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं और 18 सेंटीमीटर ऊंची सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं।

इन्हें रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट किया जा सकता है।

