कल होगा पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का अंतिम संस्कार, फैंस के आंसुओं में डूबा पंजाब

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Oct, 2025 05:00 PM
 नारी डेस्क- पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर राजवीर जवंदा का बुधवार सुबह निधन हो गया। 35 वर्षीय जवंदा पिछले 11 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। उनके निधन की खबर से पूरे पंजाब और उनके लाखों फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है।

सड़क हादसे में हुए थे गंभीर रूप से घायल

जानकारी के अनुसार, 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में राजवीर जवंदा की कार एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं और मौके पर ही दिल का दौरा (Heart Attack) भी पड़ा था। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तुरंत मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

11 दिन वेंटिलेटर पर लड़ते रहे जिंदगी की जंग

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, राजवीर जवंदा की तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने उन्हें पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा था। उनकी कई सर्जरी की गईं, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। बुधवार सुबह 10:55 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अस्पताल के बाहर फैंस की भीड़, सुरक्षा बढ़ाई गई

उनके निधन की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली, फैंस की भीड़ अस्पताल के बाहर उमड़ पड़ी। फोर्टिस अस्पताल परिसर में स्थिति संभालने के लिए मोहाली पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी पड़ी। कई फैंस की आंखों में आंसू थे, और वे लगातार "राजवीर अमर रहें" के नारे लगा रहे थे।

डॉक्टरों का बयान: कई अंगों ने काम करना बंद किया

फोर्टिस अस्पताल की ओर से बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि राजवीर जवंदा के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन हालत लगातार बिगड़ती चली गई।

पैतृक गांव पौना में होगा अंतिम संस्कार

राजवीर जवंदा लुधियाना जिले के जगराओं के पास स्थित पौना गांव के रहने वाले थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए वहीं ले जाया जाएगा। पंजाबी सिंगर और अभिनेता एमी विर्क ने बताया कि जवंदा का अंतिम संस्कार गुरुवार को पौना गांव में किया जाएगा। परिवार और करीबी मित्रों के साथ पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के कई कलाकार भी शामिल होंगे।

फैंस और म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर

राजवीर जवंदा की मौत की खबर से पंजाबी म्यूजिक जगत में गहरा शोक छा गया है। सोशल मीडिया पर कलाकारों और प्रशंसकों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। एमी विर्क, गुरदास मान, करण औजला और दिलजीत दोसांझ जैसे सिंगर्स ने उनके योगदान को याद करते हुए पोस्ट शेयर किए। राजवीर जवंदा अपने फोक सॉन्ग्स और दिल छू लेने वाली आवाज़ के लिए जाने जाते थे। उनके गाने "Sardari", "Munda Takda Hoja", "Patiala Shahi" और "Kangani" ने उन्हें पंजाब और विदेशों में अपार लोकप्रियता दिलाई थी।

राजवीर जवंदा की विरासत हमेशा जिंदा रहेगी

संगीत प्रेमियों का कहना है कि राजवीर जवंदा ने अपने गीतों में पंजाब की मिट्टी की खुशबू और लोगों की भावनाओं को जीवंत किया। उनकी अचानक मौत से इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है। फैंस कह रहे हैं  “राजवीर गए नहीं, उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी।”
 

