पंजाब में मौसम ने ली करवट, कई जिलों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी

नारी डेस्क : पंजाब में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि प्रदेश में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) सक्रिय हो चुका है। इसके चलते आने वाले दिनों में कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली चमकने की संभावना है।

ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 5 और 6 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट और 7 अक्टूबर को येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी, तूफान आ सकता है और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। यह अलर्ट खासतौर पर होशियारपुर, अमृतसर, मोगा, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, फरीदकोट, फाजिल्का और फिरोजपुर जिलों के लिए जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और खराब मौसम के समय घरों से बाहर निकलने से बचें।

फगवाड़ा में सीजन की पहली धुंध

उधर, फगवाड़ा में सीजन की पहली धुंध देखने को मिली। धुंध की वजह से विज़िबिलिटी काफी कम रही और सुबह के समय वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है, हालांकि विज़िबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित रहा।

आने वाले दिनों का मौसम

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में रात का मौसम ठंडा रहेगा, जबकि दिन के समय हल्की गर्मी का एहसास हो सकता है। बदलते मौसम के कारण लोगों को अपने खानपान और सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

