पंजाब सरकार ने बेटियों को दी बड़ी राहत, जालंधर समेत इन जिलों की लड़कियों को मिलेगा ये लाभ

नारी डेस्क : पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत बेटियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 22.66 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह राशि राज्य के 15 जिलों से प्राप्त 4,443 योग्य आवेदनों की मंजूरी के बाद जारी की गई है।

15 जिलों से आए आवेदन हुए मंजूर

आशीर्वाद पोर्टल पर अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फिरोज़पुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर, संगरूर और मालेरकोटला इन 15 जिलों से आवेदन प्राप्त हुए थे। सरकार ने इन सभी जिलों के पात्र लाभार्थियों के खातों में 51,000 रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजनी शुरू कर दी है।

जिला-वार लाभार्थियों की संख्या

अमृतसर – 1297

फिरोज़पुर – 748

जालंधर – 470

गुरदासपुर – 394

मानसा – 309

श्री मुक्तसर साहिब – 239

बठिंडा – 138

मालेरकोटला – 149

संगरूर – 122

होशियारपुर – 105

पठानकोट – 347

पटियाला – 52

बरनाला – 18

रूपनगर – 38

एस.ए.एस. नगर – 17

क्या है आशीर्वाद योजना?

डॉक्टर ने बताया कि योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह लाभ केवल पंजाब के स्थायी निवासियों को मिलता है और एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस सहायता के लिए पात्र होती हैं।

सरकार की प्रतिबद्धता

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है।