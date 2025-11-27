02 DECTUESDAY2025 8:35:49 PM
Nari

पंजाब सरकार ने बेटियों को दी बड़ी राहत, जालंधर समेत इन जिलों की लड़कियों को मिलेगा ये लाभ

  • Edited By Monika,
  • Updated: 27 Nov, 2025 06:05 PM
पंजाब सरकार ने बेटियों को दी बड़ी राहत, जालंधर समेत इन जिलों की लड़कियों को मिलेगा ये लाभ

नारी डेस्क : पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत बेटियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 22.66 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह राशि राज्य के 15 जिलों से प्राप्त 4,443 योग्य आवेदनों की मंजूरी के बाद जारी की गई है।

15 जिलों से आए आवेदन हुए मंजूर

आशीर्वाद पोर्टल पर अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फिरोज़पुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर, संगरूर और मालेरकोटला इन 15 जिलों से आवेदन प्राप्त हुए थे। सरकार ने इन सभी जिलों के पात्र लाभार्थियों के खातों में 51,000 रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजनी शुरू कर दी है।

जिला-वार लाभार्थियों की संख्या

अमृतसर – 1297
फिरोज़पुर – 748
जालंधर – 470
गुरदासपुर – 394
मानसा – 309
श्री मुक्तसर साहिब – 239
बठिंडा – 138
मालेरकोटला – 149
संगरूर – 122
होशियारपुर – 105
पठानकोट – 347
पटियाला – 52
बरनाला – 18
रूपनगर – 38
एस.ए.एस. नगर – 17

क्या है आशीर्वाद योजना?

डॉक्टर ने बताया कि योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह लाभ केवल पंजाब के स्थायी निवासियों को मिलता है और एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस सहायता के लिए पात्र होती हैं।

यें भी पढ़ें : क्या आप भी पीते है शराब तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो जाएगी इस Vitamin की कमी

सरकार की प्रतिबद्धता

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it