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लड़कियों के लिए क्यों जरूरी है HPV वैक्सीन? इसे किस उम्र में लगाएं

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 16 Mar, 2026 11:33 AM
लड़कियों के लिए क्यों जरूरी है HPV वैक्सीन? इसे किस उम्र में लगाएं

नारी डेस्क: हर साल 16 मार्च को National Immunization Day मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करना है। टीकाकरण कई गंभीर बीमारियों से बचाव का प्रभावी तरीका है। इसी में एक महत्वपूर्ण टीका HPV Vaccine है, जो खासतौर पर लड़कियों को Cervical Cancer से बचाने में मदद करता है। अगर यह वैक्सीन सही उम्र में लगाई जाए, तो इससे भविष्य में कैंसर का खतरा काफी कम किया जा सकता है।

HPV क्या है और यह कैसे फैलता है?

HPV यानी Human Papillomavirus एक आम वायरस है जो त्वचा के संपर्क या यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। इसके कई प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ हाई-रिस्क स्ट्रेन जैसे HPV-16 और HPV-18 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण बनते हैं। आजकल महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए समय पर HPV वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी माना जाता है।

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HPV वैक्सीन क्यों जरूरी है?

HPV वैक्सीन शरीर को उन वायरस से बचाने में मदद करती है जो आगे चलकर कैंसर का कारण बन सकते हैं। यह केवल सर्वाइकल कैंसर से ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य कैंसर के खतरे को भी कम कर सकती है।

HPV संक्रमण से होने वाले कुछ संभावित रोग

एनल कैंसर

गले का कैंसर

जननांग से जुड़े कुछ कैंसर

यह वैक्सीन शरीर में होने वाले प्री-कैंसरस बदलावों को भी रोकने में मदद करती है, जो आगे चलकर कैंसर में बदल सकते हैं।

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HPV वैक्सीन किस उम्र में लगवानी चाहिए?

डॉक्टरों के अनुसार HPV वैक्सीन लगाने की सबसे उपयुक्त उम्र 9 से 14 साल के बीच मानी जाती है। इस उम्र में शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया मजबूत होती है, जिससे वैक्सीन अधिक प्रभावी तरीके से काम करती है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर 15 से 45 वर्ष की उम्र तक भी डॉक्टर की सलाह से यह वैक्सीन लगवाई जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जितनी जल्दी टीकाकरण हो, उतना बेहतर है क्योंकि इससे संक्रमण होने से पहले ही सुरक्षा मिल जाती है।

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क्या HPV वैक्सीन सुरक्षित है?

HPV वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। दुनिया भर में लाखों लोगों को यह वैक्सीन दी जा चुकी है। इसके साइड इफेक्ट आमतौर पर बहुत हल्के होते हैं, जैसे:

इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द

हल्का बुखार

थकान

ये लक्षण आमतौर पर कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं।

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लोगों में जागरूकता क्यों जरूरी है?

भारत में अभी भी बहुत से लोग HPV वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। कई परिवारों में इसे लेकर झिझक या गलतफहमियां भी देखी जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि स्कूलों और अस्पतालों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाएं स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को इसके फायदे समझाएं। माता-पिता अपनी बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक बनें।

अभिभावकों के लिए जरूरी संदेश

भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस गंभीर बीमारी से बचाव के लिए माता-पिता को अपनी बेटियों को सही उम्र में HPV वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। अगर अधिक से अधिक लड़कियां समय पर टीकाकरण कराएं, तो भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के मामलों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए नेशनल इम्यूनाइजेशन डे का उद्देश्य भी यही है कि लोग टीकाकरण के महत्व को समझें और अपने परिवार को गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखें।  

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