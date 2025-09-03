प्रेगनेंसी में मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए वरदान है यह फूल,खाने से मिलते हैं अनोखे फायदे

नारी डेस्क: प्रेगनेंसी का समय हर महिला के लिए बहुत खास होता है। इस दौरान माँ और बच्चे दोनों की सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी होता है। कई बार डॉक्टर और घर के बड़े-बुजुर्ग कुछ खास चीजें खाने की सलाह देते हैं। इन्हीं में एक है सहजन का फूल। सहजन को अंग्रेजी में मोरिंगा (Moringa) भी कहा जाता है। यह फूल न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो प्रेगनेंसी में महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि सहजन के फूल खाने से गर्भवती महिलाओं को क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं।

खून की कमी दूर करे

प्रेगनेंसी में बहुत सी महिलाओं को खून की कमी (एनीमिया) की समस्या हो जाती है। इसकी वजह शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। सहजन के फूलों में आयरन की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। यह आयरन शरीर में खून के निर्माण में मदद करता है। जब खून की मात्रा सही रहेगी, तो मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर सहजन के फूलों को अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।

हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए

गर्भावस्था के दौरान बच्चे की हड्डियां और दांत बनते हैं। इसके लिए माँ के शरीर में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होना बहुत जरूरी है। सहजन के फूलों में कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह कैल्शियम न केवल बच्चे के विकास में मदद करता है, बल्कि माँ की हड्डियों और दांतों को भी मजबूत रखता है। कई बार प्रेगनेंसी में महिलाओं के दांतों और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं, ऐसे में सहजन के फूलों का सेवन लाभदायक हो सकता है।

इम्यूनिटी बढ़ाए

प्रेगनेंसी में महिलाओं की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इस वजह से वे जल्दी बीमार पड़ सकती हैं। सहजन के फूलों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। जब इम्यूनिटी मजबूत होगी, तो महिला बीमारियों से बची रहेगी और उसका शरीर बच्चे के विकास पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर पाएगा।

पाचन तंत्र को रखे स्वस्थ

प्रेगनेंसी में कब्ज, एसिडिटी और पाचन से जुड़ी अन्य समस्याएं आम हैं। सहजन के फूलों में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। यह फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके सेवन से कब्ज की समस्या में आराम मिल सकता है और पेट साफ रहता है। जब पाचन ठीक रहेगा, तो भोजन से प्राप्त पोषक तत्व अच्छी तरह से शरीर में अवशोषित होंगे, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए जरूरी है।

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करे

कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज (गर्भकालीन मधुमेह) की समस्या हो जाती है। सहजन के फूलों में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। यह इंसुलिन के काम को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। हालांकि, अगर आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी चीज खाने से पहले जरूर पूछ लें।

सूजन को कम करे

प्रेगनेंसी में कई महिलाओं के हाथ-पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन आ जाती है। सहजन के फूलों में एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये गुण शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इससे महिलाओं को सूजन से होने वाली असुविधा में आराम मिल सकता है और वे अपने दैनिक कामों को आसानी से कर पाएंगी।

सहजन के फूल प्रेगनेंसी में कई तरह से फायदेमंद हो सकते हैं। यह खून की कमी दूर करने से लेकर हड्डियों को मजबूत करने, इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर पाचन ठीक करने तक कई तरह से मदद करता है। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी चीज का अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। इसलिए सहजन के फूलों का सेवन सीमित मात्रा में ही करें और डॉक्टर से जरूर पूछ लें कि यह आपके लिए उचित है या नहीं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार सहजन के फूलों को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी प्रेगनेंसी को और भी स्वस्थ बना सकती हैं।