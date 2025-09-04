कभी Heart Attack नहीं आने देगा ये जूस, लगातार पी लिया तो खुल जाएगी आर्टरीज ब्लॉकेज

नारी डेस्कः भारत में हर हार्ट अटैक और दिल से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये ऐसी बीमारी है जिसका सीधा संबंध लाइफस्टाइल से है। अगर लाइफस्टाइल खराब होगा तो ऐसी बीमारियों की संभावना बनी रहती है हालांकि फल और हरी सब्जियां दिल को स्वस्थ बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं एक फल का जूस ऐसा है जो दिल की सुरक्षा के लिए नेचुरल दवा का काम करता है। जी हां रिपोर्ट की मानें तो अनार का जूस दिल को हैल्दी रखने मे बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए आपको इस पर हुई स्टडी के बारे में बताते हैं।

1 साल पीएं अनार का जूस तो नहीं होगी आर्टरियों में ब्लॉकेज

क्लीनिकल पब्लिश में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति हर दिन लगातार एक साल अनार का जूस पीए तो उसे आर्टरीज में ब्लॉकेज की समस्या नहीं होती है। अगर किसी आर्टरी में प्लाक जमा है तो वह भी 30% तक कम हो सकता है।

अनार का जूस कैसे दिल के लिए फायदेमंद

बता दें कि अनार के जूस में हाई क्वालिटी के एंटीऑक्सिडेंट्स, प्यूनिकैलेगिन और पॉलीफेनोल्स तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सही रखते हैं। अनार का रस ऑक्सीडेटिव स्ट्रैस को कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में भी अनार का रस पीना चाहिए। अनार का जूस, शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इसी के साथ शरीर में इंफ्लेमेशन को भी कम करता है जो नसों में सूजन और ब्लॉकेज को कम करता है।

अनार का जूस रिसर्च के मुताबिक, धमनियों में होने वाली ब्लॉकेज को कम करने के लिए रोज अनार का रस पीना चाहिए। हाई बीपी के मरीज भी इसका सेवन कर सकते हैं। दवाओं के साथ लिया जाए तो काफी हद तक लाभ दे सकता है हालांकि एक बार अपने चिकित्सक की सलाह लेना ना भूलें।

अनार के जूस के और फायदे

इस जूस को पीने से खून की कमी दूर होती है।

हड्डियों और जोड़ों की हैल्थ सही रहती है।

स्किन की गुणवत्ता अच्छी होती है।

इसमें विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है।



किन लोगों को ये जूस नहीं पीना चाहिए?

अगर कोई किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं या कोई दवाई खा रहे हैं।

लो बीपी के मरीज इस जूस का सेवन करने से बचें।

किडनी या लिवर की बीमारी से पीड़ित रोगी भी इस जूस को पीने से बचें।