गुणों का खजाना है ये फल, डाइटिशियन दे रहे इस स्टार को खाने की सलाह

नारी डेस्क : सेहतमंद रहना कोई शौक नहीं बल्कि हमारी जरूरत है क्योंकि सेहतमंद रहेंगे तो काम कर पाएंगे। सेहतमंद रहने में सबसे अहम रोल अदा करती है आपकी डाइट और उसके बाद एक्सरसाइज-सैर व योग आदि। फल और सब्जियां शरीर को सबसे अधिक फायदा पहुंचाते हैं। वैसे तो सभी फल फायदेमंद है लेकिन एक फल इतना फायदेमंद माना जाता है कि एक्सपर्ट्स और डाइटिशियन की मानें तो अगर आप रोजाना अपने डाइट में केवल यह एक खास फल शामिल कर लें तो इससे आपके शरीर को एक नहीं कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। इस फल का नाम है स्टार फल चलिए, National Nutrition Week 2025 के खास दिन में आपको इस फल के फायदे के बारे में बताते हैं।

कमरख (Star fruit) खास फल के फायदे

डाइटिशियन के अनुसार, कमरख या कैरोम्बोला (Star fruit) खास फल है जिसे स्टार फ्रूट नाम से भी जाना जाता है। स्वाद में खट्टा-मीठा होने के साथ-साथ यह फल बेहद पौष्टिक और सेहतमंद भी है। इसमें मौजूद विटामिन, फाइबर और मिनरल्स शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं और आपको तंदरूस्त रखने का काम भी करते हैं।





कमरख (स्टार फ्रूट) में मौजूद पोषक तत्व

कमरख यानी स्टार फ्रूट में विटामिन C होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है, वहीं फाइबर पाचन तंत्र को ठीक रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद पोटैशियम और मैग्नीशियम दिल और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। यह फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाकर बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, इसलिए वजन कंट्रोल करने वालों के लिए यह बेहतरीन विकल्प है। साथ ही यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और इसी कारण डाइटिशियन इसे हार्ट-फ्रेंडली फल मानते हैं।

वजन घटाने में मददगार

कमरख उन लोगों के लिए बेहतरीन फल है जो वजन घटाना चाहते हैं लेकिन बार-बार चटपटा खाने की क्रेविंग महसूस करते हैं। इसका खट्टा-मीठा और हल्का चटपटा स्वाद आपकी क्रेविंग को पूरा कर देता है और आपको ओवरईटिंग से बचाता है। यही वजह है कि डाइटिंग करने वालों के लिए यह फल एक हेल्दी स्नैक विकल्प माना जाता है।

मौसम के अनुसार फायदे

आयुर्वेद के अनुसार, कमरख एक नेचुरल कूलंट की तरह काम करता है, जो शरीर को अंदर से ठंडक और ताजगी प्रदान करता है। अभी बारिश और नमी का मौसम चल रहा है, ऐसे में इसका सेवन शरीर को हाइड्रेटेड और हल्का बनाए रखता है। यह नमी और उमस के कारण होने वाली थकान और कमजोरी को कम करता है और आपको फ्रेश महसूस कराता है।

इम्युनिटी बढ़ाए ः स्टार फ्रूट विटामिन C से भरपूर होता है, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और इंफेक्शन से बचाव करता है।

डायबिटीज में फायदेमंदः इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है।

वजन घटाने में मददगारः कम कैलोरी और अधिक फाइबर होने के कारण स्टार फ्रूट पेट लंबे समय तक भरा रखता है और वजन घटाने वालों के लिए अच्छा विकल्प है।

पाचन सुधारता हैः स्टार फ्रूट का फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और कब्ज़ से राहत दिलाता है।

दिल की सेहत के लिए अच्छाः इसमें मौजूद पोटैशियम और सोडियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखते हैं और हार्ट की बीमारियों का खतरा कम करते हैं।

स्किन और बालों के लिए फायदेमंदः इसका एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को ग्लोइंग बनाता है और बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करता है।

कैंसर से बचावः इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री-रेडिकल्स से लड़ते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव करते हैं।

किन लोगों को सावधान रहना चाहिए

कमरख ज़्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद होता है लेकिन जिन लोगों को किडनी से जुड़ी समस्या है, उन्हें इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसमें मौजूद कुछ तत्व किडनी मरीजों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए ऐसे लोग बिना परामर्श के इसे खाने से बचें।

किडनी रोग से पीड़ित लोगों को स्टार फ्रूट नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें ऑक्सलेट होता है, जो किडनी पर असर डाल सकता है।

ज़्यादा मात्रा में खाने से पेट दर्द और एलर्जी भी हो सकती है।

अगर आप अपनी सेहत को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, तो रोजाना के डाइट में कमरख (Star fruit) को जरूर शामिल करें। यह फल न सिर्फ आपको फिट और एनर्जेटिक रखेगा, बल्कि आपके दिल, पाचन और इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाएगा।