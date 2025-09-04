बॉडी में Vitamin D कम होने की ये निशानियां दिखे तो इग्नोर करने की गलती न करें

नारी डेस्क: विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है। इसे "सनशाइन विटमिन" भी कहा जाता है क्योंकि हमारा शरीर सूरज की रोशनी से विटामिन डी बना सकता है। यह हमारी हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों को मजबूत बनाता है। साथ ही, यह शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में भी मदद करता है।

भारत में विटामिन डी की कमी एक बड़ी समस्या

क्या आप जानते हैं कि भारत में 70 से 90 प्रतिशत लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं? यह एक चिंताजनक आंकड़ा है। बहुत सारे लोगों को यह तक पता नहीं होता कि उन्हें विटामिन डी की कमी है। वे अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण समझ नहीं पाते।

विटामिन डी की कमी के 5 बड़े लक्षण

लगातार थकान महसूस होना

अगर आप दिनभर थका-थका महसूस करते हैं, भले ही आपने अच्छी नींद ली हो और सही खाना खाया हो, तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। यह विटामिन डी की कमी का सबसे आम लक्षण है।

हड्डियों और पीठ में दर्द

विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो कैल्शियम सही तरह से अवशोषित नहीं हो पाता। इससे हड्डियों और पीठ में दर्द हो सकता है। अगर आपको लगातार पीठ या जोड़ों में दर्द रहता है, तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है।

चोट ठीक होने में समय लगना

अगर आपको कोई चोट लगे और वह जल्दी ठीक न हो, तो यह भी विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। विटामिन डी शरीर में सूजन और इंफेक्शन को रोकने में मदद करता है, जिससे घाव जल्दी भरते हैं।

डिप्रेशन और मूड खराब रहना

क्या आप अक्सर चिंतित रहते हैं या आपका मूड बिना किसी वजह खराब हो जाता है? यह भी विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। विटामिन डी हमारे मूड को अच्छा रखने में मदद करता है। कई बार घर में सूरज की रोशनी न आने से भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं।

बालों का झड़ना

अगर आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, तो यह भी विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। विटामिन डी बालों के रोमकूपों (follicles) को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, तो बाल तेजी से झड़ने लगते हैं।

विटामिन डी की कमी को कैसे करें पूरा?

सूरज की रोशनी: सबसे आसान और प्राकृतिक तरीका है सुबह-सवेरे 15-20 मिनट तक सूरज की रोशनी में बैठना। ध्यान रहे, त्वचा पर सनस्क्रीन न लगा हो, ताकि शरीर विटामिन डी बना सके।

अंडा (विशेषकर योक): अंडा विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। खासकर अंडे के पीले भाग (योक) में विटामिन डी पाया जाता है। एक अंडा खाने से आपको दैनिक जरूरत का लगभग 5% विटामिन डी मिलता है।

साल्मन फिश: अगर आप नॉन-वेजिटेरियन हैं, तो साल्मन मछली विटामिन डी का एक बेहतरीन स्रोत है। 100 ग्राम साल्मन फिश में लगभग 66% विटामिन डी पाया जाता है। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है, जो हृदय के लिए अच्छा है।

संतरे का जूस: संतरे का जूस न केवल विटामिन सी बल्कि विटामिन डी का भी अच्छा स्रोत है। बाजार में मिलने वाले कई ब्रांड्स के संतरे के जूस में विटामिन डी मिलाया जाता है। हालांकि, घर पर ताजा संतरे का जूस निकालकर पीना अधिक फायदेमंद होता है।

गाय का दूध और दही: गाय का दूध और दही दोनों ही विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। अगर आप दूध नहीं पीना चाहते, तो दही, लस्सी या छाछ का सेवन कर सकते हैं। इनसे न केवल विटामिन डी मिलता है, बल्कि पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है।

विटामिन डी की कमी को नजरअंदाज न करें। अगर आपको ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी डाइट में विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें। साथ ही, रोजाना कुछ समय सूरज की रोशनी में बिताना न भूलें।

