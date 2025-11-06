07 NOVFRIDAY2025 8:30:14 PM
विश्व कप जीतकर आई चैंपियन बेटियों से मिले पीएम मोदी, पर ट्राफी को नहीं लगाया हाथ

  Edited By vasudha,
  Updated: 06 Nov, 2025 12:12 PM
नारी डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीत की सराहना करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि ने देश का उत्साह बढ़ाया है और हर भारतीय को बहुत गर्व हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोक कल्याण स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप की चैंपियन टीम की मेजबानी की। प्रधानमंत्री मोदी ने टीम को जीत की बधाई दी और टूर्नामेंट में उनकी शानदार वापसी की सराहना की, जो लगातार तीन हार और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करने के बाद हुई।


भारतीय महिला क्रिकेट टीम से बात करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- "आप सभी ने बहुत बड़ा काम किया है। भारत में क्रिकेट सिर्फ़ एक खेल नहीं है; यह लोगों की ज़िंदगी बन गया है। अगर क्रिकेट में सब कुछ ठीक चलता है, तो पूरा देश अच्छा महसूस करता है, लेकिन अगर क्रिकेट में कुछ भी गलत होता है, तो पूरा देश हिल जाता है..." । टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी से बात करते हुए, मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने कहा, वे पिछले 2 सालों से इसमें काफी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने हर अभ्यास सत्र में उसी तीव्रता और ऊर्जा के साथ खेला है..." मजूमदार ने एक किस्सा भी साझा किया जब भारतीय क्रिकेट टीम यूनाइटेड किंगडम में किंग चार्ल्स तृतीय से मिली थी। "... 

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात को याद किया (लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड से मिली मामूली हार के बाद), जब वे ट्रॉफी के बिना प्रधानमंत्री से मिले थे, और अब जब वे ट्रॉफी के साथ उनसे मिले हैं, तो वे उनसे और अधिक बार मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा- "हमें याद है कि पिछली बार जब हम 2017 में आपसे मिले थे, तो हम ट्रॉफी नहीं ले पाए थे, लेकिन हमें वास्तव में गर्व है कि इस बार, हम विश्व चैंपियन बन गए हैं... आपसे मिलकर हमें वास्तव में सम्मानित महसूस हो रहा है।" दाएं हाथ की बल्लेबाज़ ने कहा, "हमारा लक्ष्य भविष्य में भी आपसे मिलते रहना है..."। 

इस दौरान  प्रधानमंत्री ने खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के इंस्टाग्राम पर 'जय श्री राम' लिखने और उनकी बांह पर भगवान हनुमान जी के टैटू का भी जिक्र किया। दीप्ति ने बताया कि यह टैटू उन्हें शक्ति देता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे हरमनप्रीत कौर ने फाइनल मैच के बाद गेंद को अपनी जेब में रख लिया था। हरमनप्रीत ने कहा कि वह भाग्यशाली थीं कि गेंद उनके पास आई और उन्होंने उसे संभाल कर रख लिया। प्रधानमंत्री ने अमनजोत कौर के उस कैच का भी जिक्र किया जो कई बार गेंद को संभालने की कोशिश के बाद लिया गया था। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा फंबल है जिसे वह देखना पसंद करती हैं। प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि कैच लेते समय गेंद पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन कैच लेने के बाद ट्रॉफी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

पीएम ने टीम के साथ फोटो तो खिंचवाई पर ट्रॉफी को हाथ्र नहीं लगाया। ट्रॉफी लेकर हाथ नहीं उठाने के पीछे माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के सम्मान में यह कदम उठाया। उनका मानना था कि यह ट्रॉफी महिला क्रिकेट टीम ने जीती है, और इसे छूने का पहला हक उन्हीं का है। यह जीत पूरी तरह से टीम की मेहनत और समर्पण का नतीजा। बता दें कि 2024 में टी20 विश्व कप जीतकर आईरोहित शर्मा ने जब पीएम मोदी से मुलाकात की थी तब भी उन्होंने ट्रॉफी को अपने हाथ में नहीं उठाया था।

