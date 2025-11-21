02 DECTUESDAY2025 8:34:09 PM
दुल्हन बनेंगी क्रिकेटर स्मृति मंधाना, सिंगर मंगेतर ने स्टेडियम में किया प्रपोज

  • Updated: 21 Nov, 2025 02:28 PM
दुल्हन बनेंगी क्रिकेटर स्मृति मंधाना, सिंगर मंगेतर ने स्टेडियम में किया प्रपोज

नारी डेस्क: स्मृति मंधाना के लिए यह एक प्यारा सरप्राइज़ था जब उनके मंगेतर, पॉपुलर सिंगर पलाश मुच्छल ने उन्हें DY पाटिल स्टेडियम में प्रपोज़ किया। यह वही जगह है जहां भारत ने इस महीने की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ विमेंस वर्ल्ड कप फ़ाइनल जीता था। पलाश द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में वह स्मृति को पिच के बीच में ले जाते हुए और उन्हें अंगूठी पहनाकर सबसे बड़ा सरप्राइज़ देते हुए दिख रहे हैं।


पलाश ने दिल को छू लेने वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा- “उसने हां कह दिया।”क्लिप की शुरुआत में पलाश, स्मृति को गाइड करते हैं, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और उसे मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम के बीच में ले जाते हैं। जब वह आखिरकार आंखों से पट्टी हटाती है तो वह देखती है कि उसका लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज़ कर रहा है। खुश और इमोशनल स्मृति प्रपोज़ल मान लेती हैं। कुछ देर बाद, स्मृति और पलाश दोनों के दोस्त कपल के साथ इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए पिच के बीच में दौड़ते हैं। पलाश की बहन, पलक मुच्छल, जो एक पॉपुलर सिंगर भी हैं, वेन्यू पर उनके साथ शामिल हुईं।


स्मृति और पलाश रविवार, 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को इस स्टार जोड़ी को एक बधाई लेटर लिखकर शुभकामनाएं दीं। स्मृति ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस और फॉलोअर्स को एक मज़ेदार रील के ज़रिए यह खबर दी, जिसमें उनकी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की साथी जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव के साथ और भी लोग थे। बाएं हाथ की ओपनर ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पर शेयर किए गए वीडियो में अपनी सगाई की अंगूठी दिखाई।


स्मृति और पलाश का रिश्ता काफी लंबा और मज़बूत रहा है, उन्होंने अपने रिश्ते को ज़्यादातर प्राइवेट रखा है और अपने-अपने करियर में एक-दूसरे को सपोर्ट किया है। पलाश को इस महीने की शुरुआत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान स्मृति और इंडिया विमेंस टीम के लिए चीयर करते देखा गया था स्मृति ने अपनी शादी के साथ-साथ अपने कवर ड्राइव भी सही समय पर किए हैं। भारतीय ओपनर मैदान पर अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में से एक का आनंद ले रही हैं। उन्होंने भारत की पहली वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी।
 

