Nari

बच्ची ने गुड मॉर्निंग की जगह बोला 'राधे-राधे', प्रिंसिपल ने मुंह में टेप लगाकर की पिटाई

  Edited By vasudha,
  Updated: 02 Aug, 2025 10:43 AM
नारी डेस्क:  'राधे-राधे'  बोलने पर नर्सरी की एक छात्रा को ऐसी सजा मिली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में एक स्कूल की प्रिंसिपल को बच्ची के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और उसका मुंह टेप से बंद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। प्रिंसिपल ने साढ़े तीन साल की बच्ची को कथित तौर पर "राधे-राधे" कहने पर शारीरिक दंड दिया।
 

यह घटना नंदिनी थाना क्षेत्र के बागडूमर गांव स्थित मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई।  बच्ची के परिवार के अनुसार, घटना बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे हुई। बच्ची ने कथित तौर पर प्रिंसिपल को "राधे-राधे" कहकर अभिवादन किया, जिसके बाद प्रिंसिपल ने कथित तौर पर आक्रामक प्रतिक्रिया दी। प्रिंसिपल ने पहले बच्ची को थप्पड़ मारा और फिर लगभग 15 मिनट तक उसका मुंह टेप से बंद रखा। 
 

बच्ची ने परेशान हालत में घर लौटने पर अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। बच्ची के शरीर पर दिखाई देने वाले चोट के निशान कथित तौर पर शारीरिक हमले के आरोपों की पुष्टि करते हैं। पुलिस ने बताया कि प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।" इस घटना पर पूरे ज़िले में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद बजरंग दल के सदस्य पुलिस स्टेशन पहुंचे और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और अनुशासन की आड़ में धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
 

