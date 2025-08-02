10 AUGSUNDAY2025 2:16:54 PM
इस एक्टर के अचानक निधन से इंडस्ट्री में पसरा मात, होटल के कमरे में पाए गए मृत

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 02 Aug, 2025 10:44 AM
इस एक्टर के अचानक निधन से इंडस्ट्री में पसरा मात, होटल के कमरे में पाए गए मृत

नारी डेस्क: अभिनेता और मिमिक्री कलाकार कलाभवन नवास शुक्रवार रात चोट्टानिकारा स्थित एक होटल के कमरे में मृत पाए गए। वह 51 वर्ष के थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ने का संदेह है। उनका निधन ऐसे समय में हुआ है जब वे फिल्म उद्योग में तेजी से सक्रिय हो रहे थे। उनके पार्थिव शरीर को शवगृह में रख दिया गया है, और आज होने वाले पोस्टमार्टम के बाद और जानकारी मिलने की उम्मीद है। 
 

अभिनेता अपने पीछे  पत्नी रेहाना जो एक फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री हैं और उनके तीन बच्चे - नाहरिन, रिहान और रिदवान को छोड़ गए हैं।  नवास फिल्म प्रकम्बनम की शूटिंग के लिए चोट्टानिकारा आए थे। शूटिंग पूरी करने के बाद, वह अपना सामान पैक करने के लिए होटल लौट आए। जब काफी देर तक कमरे की चाबी नहीं लौटाई गई, तो एक रूम बॉय जांच करने गया और पाया कि वह बेहोश थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
 

एक्टर के पिता अबूबकर, एक प्रसिद्ध रंगमंच और फिल्म अभिनेता थे और उनके भाई नियास बकर भी टेलीविजन और फिल्मों में एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। नवास ने अभिनय कला में अपने करियर की शुरुआत मिमिक्री के माध्यम से की और एक प्रसिद्ध कला मंडली, कलाभवन, के माध्यम से पहचान बनाई। उन्होंने कई फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय किया, जिसमें मुख्य और सहायक दोनों भूमिकाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।
 

उन्होंने 1995 में चैतन्यम से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और बाद में कई लोकप्रिय फिल्मों में दिखाई दिए, जिनमें थिलाना थिलाना, मायाजलम, मैंड्रेक, मैलांची मोनजुल्ला वीडू, कसाबा और मट्टुपेट्टी मचान शामिल हैं। पुलिस ने होटल का दौरा किया है और जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है।

